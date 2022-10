Becky G arrasa en España y confiesa qué es lo que más le gusta de nuestro país

MADRID, 27 (CHANCE)

El próximo 17 de noviembre tendrán lugar los 'Premios Latin Grammy' en Las Vegas, y para ir calentando motores, el pasado miércoles tuvo lugar el concierto 'Grammy Acoustic Sessions' en Madrid. La plaza de toros de Las Ventas se vistió de gala para celebrar una noche de música y glamour a la que asistieron multitud de rostros conocidos de nuestro país, como Edurne, Lola Índigo, Chanel Terrero o Soraya Arnelas.

Aunque sin duda alguna, la gran protagonista de la noche fue Becky G. La cantante estadounidense se encargó de amenizar la velada con algunas de las canciones claves en su trayectoria musical, como 'Mayores' o 'Sin pijama'. Además, realizó una actuación con el cantante español Daviles de Novelda, consiguiendo levantar a todo el público de Las Ventas.

La artista, que está nominada a 16 Grammys en cinco categorías diferentes, aseguró estar muy feliz por todo lo que ha conseguido hasta ahora: "Me siento muy agradecida por el reconocimiento, muchos años haciendo esto, desde niña yo soñaba con estar nominada. Me siento muy ganadora. Me siento muy feliz".

Por otro lado, Becky G confesó estar muy emocionada por poder estar de nuevo en nuestro país, ya que fue la cuna de su éxito: "España siempre ha sido muy especial para mí, me dieron mi primer número 1 y siempre voy a estar muy agradecida". La cantante reconoce que hay diferentes cosas que le gustan de España, como "la sangría o el flamenco", aunque sobre todo destaca a sus "fans españoles".