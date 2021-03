Begoña Alonso, ex pareja de Bustamante, vuelve a hablar

MADRID, 1 (CHANCE)

David Bustamante se enfrenta a uno de los momentos más complicados de su vida en medio del proceso judicial en el que está inmerso contra el que ha sido su asesor durante años, Francisco Manjón. En esta ocasión ha sido el ex asesor del cantante el que ha intervenido en 'Sálvame' para explicar cuál su postura ante esta situciación dejando claro que nunca hablará sobre la vida personal del cántabro."Va a salir a la luz quién es el verdadero Bustamante, qué ocurrió de verdad con Begoña Alonso y todo lo demás. Estuve en el piso que alquilaron los dos y vi cosas" comenta Manjón en un audio aportado por el colaborador Gustavo González. Asegurando que esas declaraciones las hizo en un ámbito privado y tras la publicación de una serie de errores, Francisco rectifica: "No voy a hablar mal porque no quiero hacer daño a una persona que tiene a su lado, que no la conocí el día que nació pero la conocí al día siguiente. Se ha dicho que David pide 14 años de cárcel y 500.000 euros y no es así".Entendiendo perfectamente la actuación de Paula Echevarría desde su divorcio, Manjón asegura que el cantante y la actriz ya estaban separados anteriormente: "Es cierto que Paula y David firmaron unas capitulaciones matrimoniales el 13 de febrero de 2013. Mi trabajo era dar la mejor imagen de David Bustamante".Con los verdaderos motivos por los que David Bustamante tuvo que cancelar algunos de sus conciertos en el aire, Manjón deja claro que en esa época ellos ya no trabajaban juntos: "Cuando se tenían que cancelar conciertos y se habló de partes médicos falsos, yo ya no estaba trabajando con David".Mientras que Paula Echevarría se está manteniendo al margen del foco mediático al igual que ha hecho durante todos estos años de enfrentamiento judicial, Begoña Alonso sí que ha hablado a través de un mensaje que le envía Antonio DDavid Flores: "Llevo 17 años esperando este momento. El señor Manjón sabe lo que pasó. Mi familia y yo hemos sufrido mucho" sentencia la que fuera pareja del cantante.

El vídeo del día La serie “The Crown”, gran triunfadora de los Globos de Oro