Begoña García Vaquero nos desvela cómo se encuentra tras sufrir un ictus hace meses

MADRID, 22 (CHANCE)

El pasado 28 de septiembre Begoña García Vaquero vivió el susto más grande de su vida. La mujer de Pedro Trapote se encontraba cenando con su familia en su domicilio cuando sufría un ictus isquémico y tenía que ser trasladada de urgencia a un conocido hospital de la capital. Diez días después de su ingreso recibía el alta y regresaba a casa, como confesaba aliviado su marido al diario 'El Español': "Gracias a Dios se está recuperando muy bien, con rehabilitación".

"Estoy haciendo un poco vida tranquila, elijo donde voy, no voy a todo pero si que salgo" nos confesaba este martes Begoña cuando le preguntábamos por cómo se encuentra y, además, nos aseguraba que "el miedo está llegando ahora, es curioso. Al principio no piensas en ello, empiezas a pensar ahora, cuando pasan los meses y estás bien".

Begoña también nos explicaba que de momento no se ha puesto en manos de profesionales para tratar estos miedos: "No, yo solita, de momento a ver si yo sola puedo" y sí que nos ha asegurado que su familia "están como locos, dando palmas de alegría de lo bien que me ven."

La mujer de Pedro nos ha dejado claro que "no tuve síntomas que tienen los demás. No tuve dolor de cabeza, de hecho venía de una fiesta. Me iba hacia un lado, no tuve síntomas", por lo que no puede 'ayudar', en ese sentido, a las personas a detectar ese momento.

Begoña nos ha dejado muy sorprendidos al asegurarnos que está siendo víctimas de críticas y de personas que se dedican a difundir por algunas plataformas que no ha sufrido ningún ictus, debido a lo bien que la ven: "hay gente que me dice que no es verdad, pero sí, me ha pasado de verdad. Tengo que seguir una rutina de cuidados y la sigo. Estoy muy pendiente de mi misma".

La mujer de Trapote, que es muy amiga de Paloma Cuevas, nos confiesa que le parece muy bien la relación que la modelo pueda tener con Luis Miguel: "hace muy requete bien. Si ella es feliz, yo soy feliz. Ella es guapísima, a él no le conozco personalmente". Eso sí, como también es amiga de Enrique Ponce, nos confirma que el diestro seguro que también "se alegra" por su exmujer.