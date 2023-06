Begoña Vargas desvela cómo va su relación con Andrés Ceballos, cantante de Dvicio

MADRID, 14 (CHANCE)

Si hay una pareja -con permiso de los novios- que acaparó todas las miradas en la boda de Willy Bárcenas y Loreto Sesma el pasado 27 de mayo esa fue, sin duda, la de Begoña Vargas y Andrés Ceballos. La actriz, a la que no se conocía ninguna relación desde su ruptura con Óscar Casas en septiembre de 2021, aparecía radiante de la mano del cantante de Dvicio, confirmando así un noviazgo sorprendente del que nada se sabía hasta ese momento.

Una historia de amor que marcha viento en popa, como la protagonista de 'Bienvenidos al Edén' ha revelado con una sonrisa en su reaparición ante las cámaras tras su 'presentación oficial' con su nuevo novio. Embajadora de la nueva colección de verano de la firma de baño Calzedonia, Begoña ha evitado dar detalles sobre cuándo y cómo comenzó su relación con el artista, aunque sí ha confesado que está "bien" y muy feliz".

"Yo estoy muy bien, pero siempre estoy bien, y cuando me preguntáis siempre os digo que estoy bien, pero yo creo que ponerme a hablar de lo que destacaría o no de él ahora no tiene mucho sentido" ha añadido tajante, dejando claro que quiere mantener su felicidad con Andrés al margen de los focos.

"No es que me cueste abrirme cariño, lo que pasa es que yo nunca hablo de mi vida personal y tampoco va a ser ahora diferente" ha zanjado, reconociendo sin embargo que se considera una "persona afortunada" y "con mucha suerte" porque "las cosas me van bien, estoy feliz y tengo trabajo".

Por delante, su primer verano al lado del cantante de Dvicio, sobre el que mantiene absoluto secretismo. ¿Se irán de vacaciones juntos a algún destino especial?: "Este verano voy a descansar. Sí que tengo cositas de trabajo, pero ahora me apetece descansar. Me lo he ganado un poquito y bien, contenta".

Y si no nos ha hablado de su nuevo amor, tampoco lo ha hecho sobre Óscar ni sobre su excuñado Mario Casas, que acaba de celebrar su 37 cumpleaños. Entre risas, y asegurando que le "encanta" que le pregunten por el actor, Begoña ha dejado en el aire cómo es su relación actual con su exnovio y el resto del clan Casas.