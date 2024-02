Beiras y Noriega cierran filas con el "liderazgo" de Pontón y juntos piden movilizarse y ser "parte del cambio"

La candidata del Bloque proclama que "el voto es como un súper poder" en un acto con más de 300 personas organizado por BNG y Anova

La caravana electoral del Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha hecho una parada este viernes en la capital gallega para reunir a la candidata a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, junto al histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras, y el portavoz nacional de Anova, Martiño Noriega, en un acto en el que los dos 'irmandiños' cerraron filas con el "liderazgo" de la líder nacionalista.

En una charla moderada por la periodista María Obelleiro, los tres situaron varias "claves" de la campaña electoral, como la movilización de todos los gallegos, haciendo hincapié en que todas las personas que se sientan apeladas por el cambio son "necesarias" para llevarlo a puerto. Así, han llamado a ser "parte del cambio". "El voto es un súper poder", exclamó Pontón, aprovechando el tiempo de Carnaval en el que se encuentra la carrera hacia las urnas.

El acto ha tenido lugar en una sala multiusos de un céntrico hotel compostelano que se quedó pequeño para acoger a todas las personas que se dieron cita. Más de 300 personas, buena parte de ellas que se quedaron de pie, entre las que también se encontraban la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, el veterano Camilo Nogueira, el escritor y miembro de Anova Miguel Anxo Fernán Vello o el que fuera vicepresidente de la Xunta en 1983 con Gerardo Fernández Albor (AP-PP) Carlos Mella (años más tarde se vinculó al BNG).

Beiras ha advertido de que no se puede hacer "dejación de responsabilidades y echarle la culpa a los demás". "Tiene que movilizarse" la gente, ha dicho, ante las advertencias de Ana Pontón de la "campaña B" del PP, que es la que busca que la gente no acuda haciendo creer a la gente de que es "imposible ganarle al que está en frente".

Mientras, Martiño Noriega apeló a que algo se "balancea" y se mueve por las sensaciones que recibe en su consulta, en donde afirma que no habla de política como es "obvio" pero que, en palabras de Pontón, últimamente se ha convertido en un "confesionario". "Yo me hago el suizo pero la gente se declara", bromeó Noriega para significar que es un momento "importante, no menor" y confiar en que "David, con el nombre de Ana, vencerá a Goliat".

"Tiene que movilizarse en la auténtica alternativa", ha clamado Beiras, en otro punto de la charla, en la que ha subrayado que el BNG "es la herramienta política" que está en todos los ámbitos de la sociedad. "Hay que ir a votar, todos los votos son importantes", ha enfatizado, para señalar, acto seguido, que sería "tristísimo" que no se llegase al cambio porque alguien no acuda a las urnas porque "es gente que tiene conciencia de que hay que defenderse".

"¡Sed inteligentes!", ha apelado, en otro momento de su intervención, a la pregunta de qué le diría a quien nunca cogió la papeleta del Bloque para convencer de que lo haga por primera vez.

"Nosotros estamos aquí, que es el sitio donde tenemos que estar", ha defendido Noriega, en clara alusión a la ruptura que hizo Anova, organización que nació de una escisión del Bloque. Martiño Noriega puso el acento en la "importancia" de lograr un "gobierno" liderado por "un espacio como el BNG, con sensibilidad de izquierdas" y colocar a la "primera presidenta del país". "Alguien está moviendo la red para que la pelota caiga del lado bueno", ha subrayado.

CHARLA EN CAMPAÑA

Esta charla en campaña ha venido precedida de la firma de un documento de intenciones entre el BNG y Anova a principios de enero, el culmen de meses de diálogo y recuperación de la confianza entre la organización frentista y quienes rompieron con la formación en 2012 para explorar las alianzas con la izquierda federal.

El cambio de rumbo llegó con las elecciones generales del 23 de julio, cuando Beiras y Anova pidió el voto para el Bloque, lo que abrió definitivamente la reconciliación del nacionalismo gallego doce años después y tras cumplirse los 40 años de la fundación del frente nacionalista en el que el propio Beiras había participado.

Ana Pontón, que ha llevado al Bloque a su techo en escaños --con 19-- (aunque es Beiras como candidato el que ostenta el máximo en votos para la formación nacionalista), ha puesto el acento en que los gallegos "tienen la oportunidad de darle la vuelta a la situación" y de "ponerse al frente del país y tener un gobierno feminista".

"Quien le está disputando la presidencia" al PP es el BNG, ha remarcado la líder nacionalista, quien ha llamado a los "indecisos" a acudir y elegirla papeleta del BNG, porque "no les van a fallar": "La confianza le va a ser devuelta".

Los tres dirigentes han coincidido en lo que Beiras ha llamado la "mutación paulatina" de la sociedad, que Pontón ha refutado que sea "conservadora" para reivindicar las diversas luchas que nacieron y se han librado en el territorio gallego en distintos ámbitos.

"Nos jugamos la conciencia como pueblo, no solo en el Parlamento de Galicia, sino a nivel de Estado. ES fundamental una fuerza propia, progresista, que representa a las clases populares, que pueda coger el timón de la nave y a partir de ahí dar el gran salto", ha proclamado Beiras.

GRAN PARTICIPACIÓN

Pontón ha fijado, así pues, el reto en lograr "una gran participación" en estos comicios, porque ahora la ciudadanía "es libre para decidir" y no habrá otra oportunidad hasta dentro de cuatro años. "En la papeleta del BNG están todas las causas justas de una Galicia mejor", ha enfatizado la candidata del Bloque. "Noto la movilización y el efecto bola de nieve", afirmó, luego, Noriega. "Cada uno de nosotros es clave", remarcó, posteriormente, Pontón, recordando que en las pasadas elecciones se jugaron escaños en menos de cien votos.

Uno de los momentos distendidos fue el referido al debate de la CRTVG, sobre el cual Beiras opinó que el candidato popular, Alfonso Rueda, había pedido "el voto" para el BNG directamente, en una contienda en la que el también presidente de la Xunta invitó a leer el programa del Bloque.

Pontón ironizó con que Rueda no vaya a asistir a más debates televisivos, al menos por el momento los ha rechazado. "Porque salió escaldado", observó el histórico nacionalista, tras lo que Pontón contrapuso sus 26 propuestas en el debate con las "tres" de Rueda. A ello, le volvió a responder Beiras: "Ana, hay una clave, sus proyectos son inconfesables".