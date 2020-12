Bel (PDeCAT) sobre el apoyo a los PGE: "Quienes lo critican lo hacen desde la comodidad"

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, ha defendido el apoyo de su grupo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que previsiblemente se aprobarán este jueves en la Cámara baja, y ha reprochado que quienes critican su apoyo "lo hacen desde la comodidad".

"Las críticas son desde la comodidad y de no querer implicarse en la mejora de la vida de los catalanes", ha criticado este jueves en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, y ha añadido que no son las cuentas que les gustarían, pero mejoran las anteriores, que ve desfasadas.

Ha pedido que quien vote contra los PGE explique su postura, apuntando a JxCat, CUP y PP, que considera que ha hecho un "ejercicio de irresponsabilidad", mientras que el PDeCAT ha practicado el realismo y el pragmatismo, en sus palabras.

Bel ha justificado su apoyo por la situación excepcional de crisis sanitaria, económica y social a raíz del coronavirus y ha sostenido que tumbar las cuentas "lo único que llevaba es a unas nuevas elecciones en medio de una crisis sanitaria, que no tenía sentido".

El portavoz ha asegurado que los PGE no resuelven todos los problemas y que lo importante no es aprobarlos sino ejecutarlos correctamente, y ha defendido que su grupo no está por "el 'no' por el 'no', y el 'no' a todo", y cree que la mayoría de catalanes quiere un ejercicio de responsabilidad, pero sin renunciar a nada.

APOYO A OTRAS INICIATIVAS

Ha avanzado que los cuatro diputados del PDeCAT en el Congreso pueden extender su apoyo a otras iniciativas del Gobierno si son razonables y están en su programa, y ha añadido que deberán "abandonar la pureza" para conseguir mejoras en la situación de los presos independentistas y en medidas para luchar contra la pandemia.

Sobre la convivencia con los diputados de JxCat, Bel ha reprochado que se rompió cuando se cesó a la exconsellera Àngels Chacón sin haberlo comentado con el PDeCAT, según él: "Es cuando Junts decide iniciar un camino que es más de resta que de suma, y de exclusión".

Ha explicado que ahora deberán pactar con JxCat la reasignación de funciones y recursos del grupo parlamentario, y "que cada formación tenga sus iniciativas parlamentarias", y ha recordado que su grupo es muy plural y está formado por otros partidos además de PDeCAT y JxCat.