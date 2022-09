Belarra acusa al PSOE de ser "demasiado benevolente" con las propuestas del PP en su bajada de impuestos

Dice, sobre la propuesta de subida salarial a los funcionarios, que "hay que darle margen al Ministerio" para cerrar un acuerdo

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha acusado al PSOE de ser "demasiado benevolente" con las propuestas del Partido Popular en referencia a la reducción de impuestos a rentas de menos de 60.000 euros que anunció el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y ha asegurado que ese debate "no estaba encima de la mesa".

"Esto tiene más que ver con una tensión que existe permanentemente en el PSOE de a veces ser demasiado benevolente con propuestas del PP", ha subrayado Belarra este miércoles en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha reivindicado que Unidas Podemos ha aportado una "hoja de ruta y una agenda muy clara" y no pueden permitirse "entrar a debatir sobre bajadas de impuestos", ha dicho, citando los ejemplos de la Comunidad de Madrid y Andalucía. "Hay que hablar de que los ricos no pagan lo que les corresponden", ha apostillado.

"Es fácil enredarse en el debate del PP, que en realidad no cuenta cuál es su verdadera propuesta, porque la cara 'b' del PP son recortes en servicios públicos", ha recriminado.

En relación con la negociación entre PSOE y UP para acordar los Presupuestos Generales del Estado, Belarra ha afirmado que continúan reunidos y que su formación no se va a levantar "hasta que haya un acuerdo".

A su juicio, al PSOE le "cuesta asumir que no tienen todos los votos para sacar adelante los Presupuestos". Dicho esto, ha admitido que a UP le pone en una "situación molesta" porque tienen que acudir a la mesa de negociación para pactar temas que ya estaban en el pacto de coalición, como la regulación de los alquileres que pactó "hace cuatro años" con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que "no está siendo sencillo" sacarla adelante.

REDUCCIÓN DEL IVA A PRODUCTOS FEMENINOS

En otro punto, Belarra ha hecho referencia a la propuesta de Unidas Podemos de reducir el IVA a productos de higiene femenina y, pese a que no ha confirmado si será una realidad, ha asegurado que esta medida ha sido "mejor recibida" por el socio de coalición que otros años.

"No lo confirmo pero lo hemos propuesto. Una fiscalidad con enfoque de género", ha explicado la ministra de Derechos Sociales.

AUMENTO SALARIAL A LOS FUNCIONARIOS

Preguntada por la propuesta del Gobierno de subida salarial del 6% repartida entre 2022 y 2024 a los funcionarios, Belarra ha insistido en que el objetivo de Unidas Podemos es que "los trabajadores no pierdan poder adquisitivo" y que "hay que darle tiempo al Ministerio" para cerrar un acuerdo.

"Hay que darle margen al Ministerio, a pesar de que estemos en horas tensas de la negociación de presupuestos, para cerrar un acuerdo. Los trabajadores tienen que poder opinar", ha sentenciado.