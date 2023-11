Belarra advierte de que un Gobierno sin Podemos nacerá "lastrado" y vuelve a exigir que Montero continúe como ministra

Critica implícitamente la negociación de Sumar al percibir al PSOE "completamente decidido" a ser los únicos que manden en el Ejecutivo

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha advertido de que un futuro Gobierno de coalición sin Podemos nacerá "lastrado", ha cuestionado implícitamente la estrategia negociadora de Sumar que da toda la capacidad de decisión al PSOE en el eventual Ejecutivo y ha vuelto a demandar que la ministra de Igualdad, Irene Montero, siga en el cargo.

Durante su intervención en la conferencia política de la formación este sábado en Madrid, ha alertado de que las negociaciones para la investidura mandan una señal "preocupante" para la próxima legislatura, dado que percibe al PSOE "completamente" a conformar un Gobierno donde mande solo los socialistas y el presidente en funciones, Pedro Sánchez.

"Un gobierno en el que el PSOE haga y deshaga a su antojo", ha ahondado la ministra de Derechos Sociales en funciones para alertar que dar esa posición al PSOE es un "profundo error político" y una "enorme responsabilidad".

Luego ha reivindicado que Podemos ha sido el motor de las principales transformaciones de la última legislatura y que sin ello no habría hoy Ley de Vivienda, nueva ley del aborto o Ley Trans entre otras medidas, algo que a su juicio reconocen hasta los propios votantes socialistas.

Es más, ha remarcado que sus rivales siempre critican sus formas pero "no pueden criticar" sus propuestas ni sus logros, por lo que ha enfatizado que se necesita un Podemos fuerte en el Gobierno o el Ejecutivo "nacerá lastrado".

"El PSOE sí estará muy cómodo, muy a gusto en un Gobierno en el que manden sólo ellos, pero por desgracia las derechas han estado a punto de pasar y si no les paramos los pies al final acabarán pasando", ha criticado Belarra.

IRENE MONTERO ES LA MINISTRA DE IGUALDAD QUE NECESITA ESPAÑA

Luego, ha ensalzado que Montero es una de las mujeres "más valientes, más generosas, más inteligentes" que ha conocido, que no sólo "ha sido la mejor ministra de Igualdad que han podido tener las mujeres" en este país, sino que ante todo "es exactamente la ministra que necesitan las mujeres en los próximos años en España".

Esta mención ha suscitado los aplausos de los militantes de Podemos congregados hoy en el Círculo de Bellas Artes y gritos de 'Irene, Irene'.

La propia Belarra ha desgranado que su partido no va a permitir que se les falte al respeto y ha asegurado que no estarán en acuerdos electorales donde no haya primarias o se formulen vetos contra sus dirigentes.

De esta forma, los coportavoces del partido Pablo Fernández y Javier Sánchez Serra han presumido que la ministra de Igualdad es la "voz de la dignidad", que el partido siente orgullo de ella y que "nunca más puede haber vetos a compañeras" como Montero.

Precisamente, el nuevo documento político estratégico del partido ensalza los avances feministas conseguidos en la anterior legislatura y, en consecuencia, el documento de Podemos define a Montero como un "referente internacional" que "debería seguir al frente del Ministerio de Igualdad", redoblando la apuesta de la formación de estar en el futuro ejecutivo en la figura de su 'número dos'.

Es más, "al margen de que Montero siga siendo ministra", la hoja de ruta que se somete a la opinión de los inscritos la define como "un claro referente de Podemos que debe seguir teniendo visibilidad y un papel fundamental" en el desarrollo de la actividad de la formación, junto a Belarra.

Además, el texto refuerza su autonomía en el espacio de la izquierda al advertir de que los votos de sus diputados dentro del grupo Sumar en el Congreso durante la legislatura "se deben negociar y no se regalan".

Finalmente, ha emplazado a que esta conferencia política sirva para decir a la sociedad que Podemos "está aquí para quedarse" y va a fortalecerse.