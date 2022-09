Belarra afirma que el PSOE "acierta" cuando se acerca a Podemos y asemeja los ataques de Page con los de Feijóo

Pide a su socio de nuevo crear un impuesto a las grandes fortunas frente a un PP que solo piensa en los "privilegiados"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha afirmado que el PSOE "acierta" cada vez que se acerca a las posiciones de Podemos y es consciente de que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "no está cómodo" con las políticas del Gobierno de coalición porque "no las aplica" en su territorio.

De hecho, ha remarcado que los ataques a la formación morada del barón socialista también se asemejan a los que lanza el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que recientemente reclamó en el Senado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que sacara a Podemos del Gobierno porque "todo el mundo sabe" que su formación es el "principal motor de las transformaciones" del país.

"Soy consciente de que Page no está cómodo con las políticas del Gobierno porque no las aplica en su territorio", ha comentado en declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, para ahondar en que el PSOE atina cuando "cuida" la mayoría progresista y se abre, por ejemplo, a la posibilidad de crear un impuesto a las grandes fortunas, como ha deslizado hoy la titular de Hacienda, María Jesús Montero.

Es más, ha dicho que su principal objetivo es dar "estabilidad" a la coalición, porque es un "éxito" y una "conquista de la izquierda" y que se equivocan "las voces que dicen que Podemos no debe estar en el Gobierno", algo que una parte de los socialista no querían, o no desplegar medidas "valientes", que son precisamente las que harán revalidar la confianza ciudadana en el actual Gobierno.

Además, ha argumentado que los principales cambios en esta legislatura proceden de su espacio político y que la gente es consciente, pese a los "bulos" contra Podemos, fueron los primeros en apostar por topar el precio de gas o subir el salario mínimo interprofesional.

PIDE AL PSOE QUE ACEPTE EL IMPUESTO A GRANDES FORTUNAS

Respecto a la cuestión fiscal, confía en que el PSOE asuma el tope a la subida de hipotecas y se sume también la propuesta del impuesto a grandes fortunas, que es diametralmente "opuesto" a las posiciones del PP, al que ha bautizado como "partido de los privilegiados" al gobernar solo para una "élite muy pequeña" con medidas como la supresión del impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía.

En esta línea, Belarra ha reprochado a los populares de construir "paraísos fiscales" en las comunidades donde gobiernan y que el discurso de eliminar tributos puede resultar "goloso", aunque en realidad tiene una "cara b" al esconder "consecuencias brutales" para los servicios públicos, que se aprecian a su juicio en el estado de la sanidad pública de Madrid.

También ha defendido que el Gobierno ha acertado con sus políticas expansivas de gasto público a tenor de los datos macroeconómicos, con 20 millones de afiliados y por debajo de los tres millones de parados, frente a los "brutales recortes" del PP que se niega a "reconocer sus errores".

Por tanto, ha destacado que la política es elegir y que se debe avanzar en una fiscalidad justa que repercuta en aquellos que han pasado dos crisis "sin arrimar un poquito el hombro", como son las grandes fortunas y corporaciones.

EL GIRO A LA IZQUIERDA DE SÁNCHEZ DEBE VERSE EN LOS PGE

En otro orden de cosas, Belarra ha pedido que el "giro a la izquierda" del PSOE se traduzca en los Presupuestos Generales y en el desbloqueo de la ley de vivienda, que estaría "mañana aprobada" si su socio acepta "consensos básicos" como la regulación del alquiler para todos los propietarios, frenar los desahucios sin alternativa habitacional o incorporar las viviendas de la Sareb al parque público de alquiler social. "No se entiende que siendo una ley suya el PSOE no trabaje con más énfasis para armar esa mayoría parlamentaria", ha lamentado.

Respecto a la guerra de Ucrania, la líder de Podemos ha considerado "enormemente alarmante" la "amenaza gravísima" del presidente ruso, Vladimir Putin, de movilizar parcialmente a su población para la guerra de Ucrania, que contribuirá a la "escalada bélica".

De esta forma, ha insistido en que debe potenciarse la labor diplomática para conseguir un alto al fuego y una mesa de negociación, con mediación internacional, para conseguir un acuerdo de paz, evitando así que el conflicto derive en un "choque" de potencias nucleares.