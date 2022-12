Belarra avisa de que no reformar el CGPJ sería "bajar la cabeza" ante el "golpe a la democracia" de la derecha judicial

Reivindica los logros de Podemos incluso ante presiones del PSOE, como la ley Trans, y no ve razonable empezar 2023 sin Ley de Vivienda

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La líder de Podemos, Ione Belarra ha reivindicado que su espacio político impulsa las principales medidas progresistas del Gobierno, superando incluso "presiones" del PSOE, y ha advertido de que no cambiar el sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial sería "bajar la cabeza" y asumir que el "golpe a la democracia" que supuso suspender la tramitación de la reforma del Tribunal Constitucional se queda sin consecuencia. Y es que lejos de estar solventada esta crisis institucional, ha augurado que la estrategia "golpista" de la derecha "irá a más"

Además, ha criticado que "no es razonable" que se afronte el último año de legislatura sin haber aprobado la derogación de la Ley 'mordaza' o la Ley de Vivienda, al defender en este caso que la "intervención contundente" de los poderes públicos es la mejor forma de bajar los precios del alquiler.

La también ministra de Derechos Sociales ha publicado en redes sociales un vídeo para hacer balance del año y destacar diversos "logros" de Podemos dentro del Gobierno de coalición, lo que bajo su criterio refuerza su papel dentro del Gobierno y su capacidad para conseguir avances sociales que, hasta ahora, "nunca" había alcanzado la "izquierda transformadora" en los últimos 80 años.

Por ejemplo, ha celebrado la aprobación del nuevo escudo social en la prórroga del decreto anticrisis, que ha conseguido incorporar de nuevo la limitación de los precios del alquiler para todos los contratos en los próximos seis meses, unido a la reducción del 50% del precio del transporte urbano, entre otras medidas.

También ha loado la aprobación de la Ley Trans, que es el símbolo de lo que representa Podemos en el Gobierno de coalición y que pone por delante los derechos de la ciudadanía sin plegarse a "presiones", que procedieron incluso desde el PSOE.

"Nos hemos mantenido en pie y la Ley Trans será una realidad", ha enfatizado Belarra para presumir de otras medidas logradas por Unidas Podemos que parecían hace poco imposibles, como la subida del salario mínimo interprofesional, el tope al precio del gas o garantizar el derecho a paro de las trabajadoras del hogar.

LA ESTRATEGIA "GOLPISTA" DE LA DERECHA "IRÁ A MÁS"

No obstante y pese al saldo positivo de su gestión en el Gobierno, la líder de Podemos ha alertado de que son conscientes de que hay "poderes invisibles" y una "élite" que, aunque sea muy pequeña, sigue maniobrando para tratar de demostrar que "manda más que el presidente del Gobierno y que el Parlamento", a la que hay que "pararles los pies" porque "no hay nadie por encima de la ley y la democracia".

A continuación, Belarra ha afirmado que el desbloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional era "imprescindible" para evitar que el PP tratara con su "brazo judicial" de frenar las medidas "más ambiciosas del Gobierno.

No obstante, ha proclamado que la crisis institucional "sigue abierta" y que la "estrategia golpista" de la derecha político y judicial "no va a parar" e, incluso, está convencida de que "irá a más", como se vio al suspender la votación de la reforma del TC en las Cortes Generales, porque no soportan que Podemos esté dentro del Ejecutivo.

TERMINAR CON EL SISTEMA DEL BIPARTIDISMO

Por tanto, ha reclamado que la reforma del sistema de renovación del CGPJ es "imprescindible" y que no acometer la rebaja de las mayorías parlamentarias para su renovación sería aceptar que el "poder judicial ha dado un golpe a la democracia sin ninguna consecuencia".

De esta forma, ha instado a gestar un modelo que se adapte a la realidad política, habilitando la vía de la mayoría absoluta en el Congreso para la renovación de 12 vocales, y dejar atrás un sistema (el de tres quintos de la cámara) a "medida del bipartidismo".

Finalmente, ha vuelto a reclamar la puesta en marcha de la Ley de Vivienda con control de alquileres en zonas de mercado tensionadas, pues está convencida de que la intervención real de los poderes públicos en este mercado son mucho más efectivas que las ayudas, que a veces se convierten en "parches" o un "laberinto burocrático".

Finalmente, ha asegurado que aún piensa que es posible una "solución diplomática" ante la "invasión criminal" del presidente ruso, Vladimir Putin, a Ucrania y confía en que la comunidad internacional se implique ante una guerra que "sigue creciendo a mayor gloria de las empresas armamentísticas".