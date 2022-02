Belarra carga contra el PSOE de Sánchez que "con piernas temblorosas" intenta incumplir el acuerdo de Gobierno

VALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS)

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha cargado este viernes contra un PSOE de "piernas temblorosas" del que, ha asegurado, aprovecha cualquier oportunidad para "mirar a la derecha" y hacer todo lo posible por incumplir el acuerdo de gobierno.

Belarra, quien ha participado esta tarde en Valladolid en el acto de cierre de campaña de Unidas Podemos celebrado en el polideportivo del barrio de La Victoria, junto con los también ministros Alberto Garzón e Irene Montero y el candidato a la Presidencia de la Junta, Pablo Fernández, no sólo ha censurado con dureza al candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sino también, de un modo especial, a su socio de gobierno pues, a su juicio, "no valen las medias tintas" y aplicar en las últimas semanas la "geometría variable, pactar con la derecha", aplicada por los socialistas.

La ministra censuraba así a un PSOE que, en su opinión, no desaprovecha ninguna oportunidad para incumplir el acuerdo de gobierno. "Fijaos lo que nos costó sacar adelante la ley de vivienda o la ley trans. Fijaos que ya empiezan a esconderse detrás del informe de expertos para no cumplir el acuerdo de gobierno sobre la reforma fiscal", ha apuntado.

Frente a ello, Belarra ha destacado que cuando los votos de UP son imprescindibles los acuerdos se cumplen. "Y a partir de ahora los ricos en España van a tener que empezar a pagar lo que les toca. Basta ya de privilegios fiscales para los ricos mientras los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas pagan el doble de impuestos que las grandes empresas. Sin justicia fiscal en España nunca va a haber justicia social", ha lanzado como aviso a sus socios.

A lo largo de su intervención, ante un entregado polideportivo en el que se han dado cita más de trescientas personas, entre ellas el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, Belarra ha destacado, ya en clave autonómica, que el domingo se abre la oportunidad de cambio y para que los ciudadanos de esta Comunidad tengan "la sartén por el mango" y para demostrar que tienen mucho más poder que "el señor Mudanzas Mañueco" y cualquier otro cargo del PP.

LA "CLEPTOCRACIA" DEL PP

"El señor Mudanzas Mañueco convocó unas elecciones en medio de la sexta ola pensando sólo en sí mismo, para evitar el calvario judicial que le queda por delante y arrancó la campaña electoral extendiendo un bulo sobre nuestro compañero Alberto Garzón para evitar que se hablara de lo verdaderamente importante: de la corrupción del Partido Popular. Es el candidato de las trampas y los bulos", ha denunciado la ministra de Derechos Sociales, quien acusa a los 'populares' de no ser demócratas ni creer en la democracia pues "allí donde gobiernan instauran cleptocracias".

En este sentido, ha apuntado que la corrupción del PP no es un hecho aislado, pues allí donde van "lo ensucian todo y autorizan proyectos a los grandes empresarios a cambio de mordidas, las que luego han servicio para financiar las primarias del señor Mañueco".

Pero a esa "vergüenza ética", Belarra ha sumado el problema económico que, a su juicio, suponen los gobiernos del PP, ya que "cada euro que estos ladrones se meten en el bolsillo es dinero público que no va a la educación, a la sanidad o a la atención a la dependencia".

Y por eso la ministra ha invitado a los militantes de UP en Castilla y León a "votar orgullosos de lo que son, un proyecto político que no le debe nada a ningún poderoso". "Orgullosos de que en la sanidad pública se atienda a todo el mundo y no se deje a nadie tirado en la puerta de un hospital por no tener dinero en la tarjeta de crédito; orgullosos de nuestra escuela pública que hace que el hijo de una limpiadora de Valladolid pueda ser lo que quiera en la vida; y también orgullosos de mirar a los ojos a la patronal inmobiliaria y decirles que ya basta de enriquecerse a costa de que millones de personas lleguen asfixiadas a fin de mes para pagar su vivienda", ha dicho.

Para concluir, la ministra se ha declarado agnóstica en cuanto a las encuestas, y por eso, tras recordar que "el domingo todos los de la derecha van a votar, porque así lo hacen siempre", ha hecho un llamamiento al voto progresista para movilizarse y acudir también a las urnas para lograr un cambio histórico en Castilla y León.