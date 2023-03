Belarra se compromete a "presionar" a PSOE para que "las islas puedan limitar la compra de vivienda a no residentes"

PALMA, 11 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se ha comprometido este sábado a "presionar" a la parte socialista del Gobierno para que "las islas puedan legislar la restricción de compra de viviendas a no residentes".

Así lo ha manifestado Belarra a través de un vídeo publicado en Twitter, recogido por Europa Press, en el que afirma que "Podemos no va a parar de luchar contra la emergencia habitacional" y, por este motivo, "está empujando una Ley de Vivienda estatal".

"Seguro que si vives en Baleares o Canarias estás harta de que tu hogar se haya convertido en un resort de lujo para unos pocos a costa de los derechos de todas", ha expresado la secretaria general de Podemos, quien ha puesto en valor las "medidas transformadoras", que proponen los representantes de la formación tanto en Baleares como en las Islas Canarias.

Entre estas medidas, ha recordado la también ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, se encuentran "la propuesta de creación de un impuesto a la vivienda vacía o de la creación de una inmobiliaria pública".

"También estamos impulsando una importantísima excepción insular. Podemos propone limitar la compra de vivienda a los no residentes. No tiene sentido que la gente que no vive en las islas pueda comprar y acaparar viviendas, haciendo subir precios, mientras los residentes no encuentran un alquiler decente en el que vivir", ha añadido.

Así, se ha comprometido a que "desde el Gobierno, Podemos va a presionar y a trabajar para que las islas puedan llevar a cabo esta solución insular porque es fundamental para que la gente pueda tener una vida digna también en las islas", ha resaltado.

"Vamos a trabajar con todas nuestras energías pero necesitamos también toda la fuerza posible porque solo con un Podemos fuerte vamos a seguir transformando nuestro país, también para garantizar el derecho a la vivienda", ha concluido.

En el mismo vídeo, la candidata de Podemos a la Presidencia de Canarias, Noemí Santana, ha denunciado que el precio de la vivienda en las islas "no deja de subir", recordando como el pasado 2022 el precio promedio se situó por encima del nueve por ciento, alcanzado precios "prácticamente inasumible para las familias trabajadoras del archipiélago".

Otra cosa que no para de subir, ha lamentado, es la compra de viviendas por parte de no residentes. "Solo en el último trimestre de 2022, 1676 viviendas fueron compradas por no residente en las islas, cuyo único objetivo era especular con ellas, destinarlas a alquiler vacacional o usarlas un par de semanas al año".

Por este motivo, ha apuntado, "las medidas de regulación del mercado de la vivienda son tan necesarias en Canarias". "Es la única manera de que, por fin, se convierta en un derecho fundamental para las personas que sí viven en el archipiélago".

"La excepción insular impedirá que se pueda especular con algo tan básico como la vivienda", se ha mostrado convencida Santana, al tiempo que ha añadido que "esto junto a la Ley de Vivienda que se sigue peleando en el Gobierno de España y la limitación de viviendas vacacionales presentada al en el Parlamento de Canarias va a permitir que los ciudadanos tengan casas dignas donde iniciar un proyecto de vida".

Finalmente, la coordinadora autonómica de Podemos Baleares y candidata a la presidencia del Govern, Antònia Jover, ha lamentado que "en Baleares hay 70.000 casas vacías" aún a día de hoy. Por este motivo, ha considerado "necesario un impuesto autonómico que grabe las viviendas vacías, como el que tienen en Euskadi y que, en poco tiempo, ha permitido que un 25% de viviendas vacías aparecieran en el mercado y disminuyera el precio del alquiler".

"Ante esta crisis habitacional vemos", además, ha añadido, "que el 38% de las adquisiciones de casas han sido realizadas por extranjeros ricos". "No queremos que Baleares se convierta en un resort para extranjeros ricos mientras nuestras familias no pueden alquilar una casa, mientras estamos arruinando el comercio tradicional", ha destacado.

Por este motivo, hay que "limitar la compra a los no residentes", ha dicho, añadiendo que, por ello, también, "hay que pedir al Estado que habilite a la Comunidad para legislar desde aquí, desde Baleares, la excepción balear". "Por cobardía nos dirán que no se puede pero, una vez más, les demostraremos que sí se puede", ha concluido.