Belarra critica la actitud "antipatriota" de Ferrovial y defiende que empresas que salgan "devuelvan cada euro" de ayuda

CÓRDOBA, 2 (EUROPA PRESS)

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2023, Ione Belarra, ha manifestado este jueves ante el anuncio de Ferrovial de trasladar su sede de España a Países Bajos que "no hay nada más antipatriota que aprovecharte de las ayudas públicas que se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos cuando las cosas te van mal, como es este caso, y cuando te van bien, irte a un paraíso fiscal para no pagar impuestos y no pagar lo que te corresponde".

Antes de participar en la jornada 'Nuevos derechos. Presente y futuro de los servicios sociales' en Córdoba, la ministra ha defendido a tal efecto la iniciativa de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados para "evitar la deslocalización de empresas que hayan recibido ayudas públicas y que, en su caso, si finalmente se van, tengan que devolver cada uno de los euros que han puesto los españoles para mantenerlas a flote".

Así, preguntada por si el Gobierno puede revertir la situación para evitar que la empresa se vaya a Países Bajos, la ministra cree que "sí", aludiendo a "la iniciativa para frenar la deslocalización de empresas, que va precisamente en ese sentido".