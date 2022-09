Belarra critica las "excusas" del PSOE a topar la subida de hipotecas y niega que haya una normativa que lo impida

Asegura que la situación exige "actuar ya": "El problema es que la gente no puede esperar meses a que convenzamos al PSOE"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha lamentado las "excusas" del PSOE para asumir su propuesta de establecer un tope a la subida de hipotecas de tipo variable para proteger a familias vulnerables y ha asegurado que no existe ninguna normativa que lo impida.

"Esto ya pasó con el tope al gas, la subida del SMI (salario mínimo interprofesional) o el impuesto a la banca y a las eléctricas. El problema es que la gente no puede esperar meses a que convenzamos al PSOE, arriesgándonos a impagos masivos como ya pasó en 2012. Tenemos que actuar ya", ha lanzado a su socio en las redes sociales.

Todo ello después de que el Ministerio de Hacienda rechaza establecer un límite al tipo de interés de las hipotecas, como plantea la formación, y también expresara sus recelos de la idea de fondo de rescate que ha propuesto ERC, advirtiendo de un posible "efecto llamada" en forma de impagos por parte de los consumidores.

"Si hablan de topar los precios de las hipotecas, no", sostienen fuentes de este departamento, que lamentan que se lancen estas propuestas por las "expectativas" que pueden generarse entre la ciudadanía y la posible decepción en caso de no llevarse a cabo estas medidas, máxime cuando entiende que no hay marco normativo que posibilite esta propuesta.

Por su parte, Belarra ha reivindicado que poner un límite a la subida de las hipotecas de tipo variable para proteger a las familias ante aumentos de hasta 200 euros mensuales es factible y que no existe ninguna disposición que prohíba esta medida".

"Volvemos a escuchar las mismas excusas de siempre para no llevarla cabo. La UE no nos deja", ha reprendido la líder de Podemos a su socio, para enfatizar en primer lugar que "no es cierto que en el Tratado de la Unión Europea no se permita limitar las subidas de las hipotecas", ni tampoco existe en la directiva europea que regula la materia ningún punto que lo imposibilite.

Es más, ha argumentado a través de un hilo en Twitter que España ya cuenta con un Código de Buenas Prácticas, regulado por el Real Decreto 6/2012, que establece "algo similar". Concretamente, ha explicado que ese marco establece que en caso de reestructuración de deudas hipotecarias, las entidades se comprometen a implementar una limitación del tipo de interés aplicable.

"Es decir, si limitar la subida de los tipo de interés variables no estuviera permitido por la normativa europea, no estaría incluida en un código para que las entidades adheridas lo aplicaran, desmontando la excusa de que el Tratado de la UE no lo permite", ha zanjado.

REDUCIR HASTA 150€ LA CUOTA MENSUAL

La formación morada explicó ayer que han remitido su iniciativa a su socio de coalición y que esperan llegar a un acuerdo dentro del Gobierno, aunque recalcaba que también iban a presentar una Proposición de Ley en el Congreso en caso de que no avanzara ese consenso.

Concretamente, según detallaron fuentes de Podemos, el planteamiento es que los bancos ofrezcan obligatoriamente a sus clientes la posibilidad de acogerse a una reducción en su créditos hipotecarios.

Así, durante un año el diferencial de las hipotecas de tipo variables sería de un 0,1%, sin aumento del plazo de amortización del crédito. Según los cálculos de Podemos, la bajada de la cuota mensual pivotaría entre los 100 y 150 euros y garantizaría a las entidades financieras seguir obteniendo beneficios, aunque más reducidos, por dichos préstamos, además de reducir las situaciones de morosidad.

La propuesta de los morados se dirigen a familias que atraviesen dificultades para hacer frente a sus hipotecas y, por tanto, se tomaría como referencia los umbrales que se fijaron durante la pandemia para desplegar las moratorias hipotecarias y de arrendamiento