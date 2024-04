Belarra no descarta nada sobre el futuro de Sánchez y aboga por reformas valientes más que una cuestión de confianza

"No se puede dar el mensaje que ganen los reaccionarios", ahonda para defender reformar el CGPJ y una ley de medios contra las 'fake news'

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que no descarta ningún escenario sobre el futuro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero apuesta por su continuidad pero con un cambio de rumbo a la legislatura, dado que "no se puede dejar que ganen los reaccionarios" mediante sus prácticas de 'lawfare'.

No obstante, ha manifestado que el Jefe del Ejecutivo, con un paso tan "trascendental" como reflexionar sobre su continuidad en el cargo tras admitirse a trámite una denuncia de Manos Limpias contra su mujer, se ha "limitado mucho las opciones" y desliza, a su juicio, que no bastaría solo con una cuestión de confianza, dado que de este 'impasse' solo se podrá salir con el compromiso de reformas valientes.

Concretamente, ha apuntado concretamente a la necesidad de reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), rebajando las mayorías para elegir vocales, y crear una Ley de Medios que persiga las 'fake news'.

"No me gusta hacer política ficción y creo que el mensaje de que gana la derecha, gana la violencia política y ganan los reaccionarios, es un mensaje que ahora mismo no nos podemos permitir como país", ha ahondado en declaraciones al programa 'Parlamento' de RNE.

Asimismo, ha señalado que ahora es "muy difícil" saber lo que está pensando Sánchez, pero que el mensaje de Podemos tanto al presidente como a la ciudadanía es que sí "merece la pena defender la democracia", las políticas sociales y feministas, pese al "altísimo precio" que implica sufrir el "altísimo coste" de la guerra judicial.

"El que un presidente con todo su poder, con toda su capacidad y con su mayoría (parlamentaria) que ha conseguido armas, se se vea llevado a esta situación límite, a este precipicio, habla muy mal de la democracia española; que el PP y la derecha política, mediática y judicial esté consiguiendo mandar, aunque no gobierne", ha alertado.

VE BIEN LA REFLEXIÓN DE SÁNCHEZ: "A VECES HAY QUE PARAR EL BALÓN"

Por tanto, ha apoyado que Sánchez suspenda su agenda por unos días porque, ante este tipo de trances, a veces "hay que parar el balón", reflexionar y "hacer equipo" porque la política merece la pena si consigue transformaciones en favor de la ciudadanía.

Sin embargo, Belarra ha alertado que sí tiene claro que el Gobierno debe continuar "pero no así" y ser conscientes de que España aún "no es una democracia plena" y que tiene "problemas profundos", un diagnóstico que hasta la fecha el PSOE ha querido dejar fuera de la acción política.

Por ejemplo, ha apelado a los socialistas a que deje de "tender la mano" al PP, que no va a cambiar su postura de bloquear el CGPJ, y acometa medidas para "democratizar el poder judicial", con cambios normativos para renovar con la mayoría absoluta que ostenta ahora el bloque progresista la elección de vocales o cambios en el sistema de acceso a la carrera judicial.

También ha solicitado al PSOE que se avenga a estudiar el despliegue de una ley sobre medios de comunicación con vistas a evitar las "fake news", que al final sustenta el tipo de casos jurídicos como el que afecta a la mujer del presidente y su finalidad es solo es lograr el "desprestigio personal y político" por la apertura de una investigación que luego es archivada.

EL PSOE SE EQUIVOCÓ: PODEMOS ERA EL "MOTOR IDEOLÓGICO" DEL GOBIERNO

En este contexto, Belarra ha criticado que el PSOE cometió un "error" al echar a Podemos del Gobierno porque su partido, en la pasada legislatura, era el "motor ideológico" de la coalición y su conexión con "la calle".

Sin embargo, ahora solo existe "un gobierno que no gobierna" y cuya salida es "reforzar" las alianzas parlamentarias con sus aliados y erradicar el 'lawfare', no sin reprochar que el PSOE se aprovechó electoralmente de esta práctica cuando perjudicó a Podemos y "no hizo nada" por combatirlo entonces.

Y otro de los problemas que percibe es la pretensión de los socialistas de tratar de gobernar "solos", como si aún existiera el bipartidismo, y no reconocer en la legislatura pasada propuestas que le trasladaban sus aliados. Algo que ahora debería corregir y tratar de reforzar la relación con el bloque progresista y plurinacional.

Por otro lado, la líder de Podemos ha descartado que el movimiento de Sánchez responda a estrategia electoral, sobre todo a juzgar por la reacción de su propio partido, y está convencida de que fue una decisión "precipitada, no planificada".

NO ESPECULA SOBRE UN RELEVO: FUE SÁNCHEZ QUIEN SE PRESENTÓ EL 23J

Cuestionada sobre si aprecia como solución la posibilidad de que el presidente se someta a una cuestión de confianza, Belarra ha respondido que se está en un punto donde Sánchez se ha "limitado mucho" las opciones y que la mejor salida es volcarse en erradicar problemas como la guerra judicial.

Tampoco ha querido especular sobre la hipótesis de que optara por ceder el testigo al frente del Gobierno en la vicepresidenta y titular de Hacienda, María Jesús Montero, al recalcar que no va a entrar en decisiones internas de otros espacios. Eso sí, ha recordado que quien se presentó a los comicios fue Sánchez, logrando la confianza de los españoles. "Al final las personas son proyectos y creo que ahora mismo la clave es tomar las decisiones correctas", ha desgranado la secretaria general de Podemos.