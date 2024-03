Belarra dice que bases de la OTAN en España, como la de Menorca, suponen "una inadmisible cesión de soberanía"

PALMA, 29 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha expresado este viernes su rechazo a las bases militares de Alianza Atlántica (OTAN) en España, como la de Menorca, porque "suponen una inadmisible cesión de soberanía".

En un mensaje en redes sociales al hilo de la noticia sobre el puerto de Mahón, la exministra ha advertido que este tipo de bases "están jugando un papel clave en el respaldo de EEUU al genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino".

En el mismo sentido se ha pronunciado la también exministra de Podemos Irene Montero: "El parlamento votó un presidente para España, no un secretario general de la OTAN. No a la guerra. No en nuestro nombre", ha publicado.

Como han indicado fuentes del Ministerio de Defensa, la estación naval de Mahón es una de las bases españolas que participan en la 'Operación Sea Guardian' de la OTAN, enfocada en el conocimiento del entorno marítimo para disuadir y luchar contra el terrorismo, así como mitigar el resto de amenazas.

La de Menorca es una de las múltiples capacidades que España oferta habitualmente a la OTAN. En este sentido, en este puerto es común que recalen buques de la Alianza.

Según Defensa, la operación, activa desde 2016, "pretende desarrollar un robusto conocimiento del entorno marítimo, combinando redes, basadas en sensores y no-sensores, con un fiable intercambio de información y conectividad entre los aliados y todos los organismos relacionados con el entorno marítimo".