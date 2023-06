Belarra dice que "el poder quiere restaurar el bipartidismo" entre PP y PSOE y pide "el mejor resultado" para Sumar

PAMPLONA, 24 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado que "lo que quiere el poder en estas elecciones" es "la restauración del bipartidismo" entre PP y PSOE. Por eso, ha destacado que es "fundamental" que la coalición entre Sumar y Podemos "tenga el mejor resultado posible" porque "somos la única garantía" para "frenar a las derechas" y que sigan adelante "las transformaciones políticas".

Transformaciones que "no han ido tan rápido como le gustaría a la ciudadanía progresista de este país porque permanentemente hemos tenido que arrastrar a un PSOE que no quiere esas transformaciones".

Así lo ha afirmado en un acto que el partido morado ha celebrado este sábado en Pamplona, titulado 'Por el derecho a la vivienda', en el que ha participado también Idoia Villanueva, candidata de Sumar al Congreso de los Diputados por Navarra; Alejandra Jacinto, portavoz y secretaria de Derecho a la Vivienda de Podemos; Pilar Garrido, candidata al Congreso de los Diputados por Vizcaya; Rafa Mayoral, secretario de Horizonte Republicano de Podemos; y Edurne Eguino, candidata de Sumar al Senado por Navarra.

Ione Belarra ha destacado que "si escucháis lo que dicen los candidatos del PSOE y del Partido Popular, se ve con muchísima claridad que lo que quieren es debatir entre ellos" porque "lo que quiere el poder en España es que todo siga igual y que nada cambie".

Ha advertido de que "si finalmente consiguen su objetivo y el PP y el PSOE están fuertes después de las elecciones, lo que va a pasar es una película que ya vimos en el 2016, y es que se va a desatar una presión mediática y política salvaje hacia el PSOE para que se abstenga y que gobierne el PP". "Y la única manera de frenar eso, la única manera de garantizar que se mantiene la gobernabilidad progresista y plurinacional que hemos inaugurado en esta legislatura, es que nuestra coalición esté muy fuerte", ha insistido.

"¿O es que alguien piensa que ERC y EH Bildu van a poder participar de la gobernabilidad del Estado si esta fuerza política no está fuerte?", se ha preguntado.

La líder de Podemos ha resaltado que "solo se frena a estas derechas con más derechos, con transformaciones valientes que movilicen al electorado progresista, que sienta que estamos haciendo aquello para lo que nos votó". "Navarra es sin ninguna duda el mejor ejemplo", ha subrayado.

Belarra ha afirmado que "nunca antes las fuerzas nacionalistas de izquierdas habían participado de la gobernabilidad del Estado hasta que llegó Podemos al gobierno de nuestro país". "Por eso, obtener el mejor resultado posible es absolutamente fundamental", ha reiterado.

LA LEY DE VIVIENDA COMO EJEMPLO DE UNA "LEGISLATURA DIFÍCIL"

Ione Belarra ha afirmado que la Ley de Vivienda es un "buen ejemplo" de una legislatura "difícil" en la que "hemos tenido que empujar muy fuerte para que las medidas se llevaran adelante".

Ha recordado que "yo firmé con el PSOE la regulación de los precios del alquiler en el año 2018 y han tenido que pasar casi cinco años". "Hemos tenido que condicionar dos veces los Presupuestos Generales del Estado a que continuara la tramitación de la Ley de Vivienda y solo cuando estaban a punto de celebrarse las elecciones autonómicas y municipales es cuando finalmente el PSOE ha desbloqueado" esta ley, ha criticado.

La secretaria general de Podemos ha calificado al PSOE como "una fuerza eminentemente conservadora" en el sentido de que es una formación política que "tiende a conservar lo que ya existe, tiende a mantener las cosas como están". "Creo que a nadie se le escapa que el Partido Socialista ha formado parte del consenso del 'pelotazo' y del consenso de la especulación en nuestro país durante décadas", ha remarcado.

En este sentido, ha dicho que "a mi no se me olvida" las declaraciones del exministro José Luis Ábalos en las que afirmaba que la vivienda "es un derecho pero también un bien de mercado", las "reuniones sistemáticas que ha tenido el presidente del Gobierno con los fondos buitre" o que "fue una ministra socialista la que dijo en la anterior crisis que lo que tocaba era acelerar los desahucios".

"A mí no se me olvida todo eso y no se me olvida que a lo largo de toda la legislatura ha sido enormemente difícil llevar adelante todas las medidas de vivienda", ha agregado.

Ione Belarra ha criticado que la vivienda "ha sido el gran negocio en nuestro país". Ha expresado su "orgullo" por una sanidad pública "en la cual no se deja a nadie tirado en la puerta de unas urgencias porque no tiene para pagar esa atención", y por una educación pública en la que "absolutamente nadie se endeuda de por vida para pagar un máster o la carrera universitaria de sus hijos y de sus hijas".

Sin embargo, ha lamentado que "sí somos un país en el que la gente se endeuda de por vida para pagar una hipoteca o pagar el alquiler". "Yo quiero vivir en un país y en una Navarra en el que nuestros hijos y nuestras hijas crecen libres de esa enorme carga, de esa herencia capciosa en la que dedicas prácticamente toda tu vida a ver si puedes llegar a fin de mes pagando el alquiler o pagando la hipoteca", ha reivindicado.

"GRACIAS A NUESTRA FUERZA HEMOS CONSEGUIDO COSAS QUE PARECÍAN IMPOSIBLES"

Ione Belarra ha asegurado que "gracias a nuestra fuerza hemos conseguido hacer realidad cosas que parecían imposibles". Así, ha afirmado que, gracias a la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno de España, ha sido posible "una intervención masiva de los precios del alquiler". Igualmente, ha señalado que "todo el mundo decía que era imposible subir el Salario Mínimo Interprofesional y se ha demostrado como la medida más eficaz para beneficiar a la clase trabajadora y también a las mujeres y a los jóvenes".

De la misma manera, "nos decían que era imposible establecer un tope al gas y el tope al gas que propuso Podemos ha sido la medida que más nos ha ayudado a contener la inflación en nuestro país en una situación económica enormemente difícil".

Lo mismo, ha continuado, "con las leyes feministas". "¿Alguien piensa que si no fuera por la presencia de Irene Montero liderando el Ministerio de Igualdad se habría podido llevar adelante una ley histórica como es la 'ley trans' y de derechos LGTBI, el Plan Corresponsables o la ley del 'sólo sí es sí'?", se ha preguntado. "Es imposible sin nuestro empuje que las cosas se transformen y por eso estas elecciones son tan importantes", ha reivindicado.