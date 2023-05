Belarra, sobre la ilegalización de Bildu pedida por Ayuso: "Luego irán a por los catalanes y luego a por nosotros"

"Si Ayuso no le gusta la lona de su hermano, que devuelvan el dinero y mañana mismo me encargo yo de quitarla", ha prometido

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha advertido del peligro de la petición de ilegalización de Bildu pedido por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, entre otros, porque "a continuación irán a por los catalanes y luego a por nosotros".

En el mitin central de la campaña de la candidatura de Podemos, IU y Alianza Verde en Madrid, celebrado esta mañana en la plaza de Peñuelas, Belarra ha afirmado que el objetivo del PP es "ilegalizar partidos" y les ha acusado de presentarse a las elecciones "muchas veces dopados" por financiación electoral irregular, "utilizando el Ministerio del Interior" contra sus enemigos o "creando el informe PISA contra Podemos".

"El problema es que ahora se presentan a las elecciones con la ilegalización de partidos como si esto fuera Polonia. Y advierto: no se quedarán en Bildu, a continuación irán a por los catalanes y luego a por nosotros. Porque saben que con nosotros no van a volver a gobernar en el Estado una temporada y tienen que amañar la democracia para poder ganar", ha esgrimido.

FRENTE A LA IZQUIERDA "CUQUI"

En el acto electoral, la ministra ha querido también diferencia sus papeleta en la capital de las encabezadas por Rita Maestre y Reyes Maroto, "que en sus propuestas se parecen bastante a las de Podemos, pero cuando se desata el acoso mediático cuando tengan que aplicar una de sus medidas hasta el final al único que no le van a temblar las piernas para cumplir lo que prometieron es a Roberto Sotomayor", candidato local de la formación morada.

Belarra ha destacado la "valentía política" de Podemos estos años, cuando apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy, cuando entraron al Gobierno de España frente a las reticencias socialistas o cuando defendieron el tope del gas, la sumida del SMI o la Ley Trans. "Quien en esta campaña en la que solo se habla de ETA habla de lo que le preocupa la gente, los precios de los alimentos, aquí está Unidas Podemos proponiendo una cadena pública de supermercados", ha apuntado.

La líder nacional de la formación morada considera que a todo el país le hace falta un Podemos muy fuerte "pero si hay un lugar donde le hace falta de manera imprescindible es que estén muy fuerte es en Madrid". "Porque Madrid ya tiene la experiencia de lo que pasa cuando Podemos no está. Está muy bien una izquierda cuqui --en referencia a PSOE y Más Madrid--, qobernaremos con ellos, pero lo que hace falta es una izquierda valiente, y dar las peleas contra una derecha asalvajada que hay en Madrid", ha indicado.

Según ha explicado Belarra, cuando no está Podemos "no cambia nada, por mucho que digan que sí". "El problema es que la izquierda cuqui y la progresía mediática nos dicen cuando ponemos una lona que la quitemos porque hace mucho ruido. Pero el problema es que si no lo dice o no lo hace este espacio político no lo hace nadie", ha añadido.

"No es el hermano de Ayuso, es un jeta que se llevó 300.000 euros de los madrileños en la peor crisis sanitaria en un siglo, cuando se estaban muriendo nuestros abuelos en las residencias. Y los madrileños lo tienen que saber y tienen que acordarse que tienen una madrileña corrupta. Si Ayuso no le gusta lo que ve, tiene muy fácil que quitemos la lona. Que devuelvan el dinero y mañana mismo me encargo yo de quitar la lona", ha prometido la ministra.

ISA SERRA: "A PABLO CASADO SE LO CARGARON POR DECIR LAS VERDADES"

Por su parte, la coportavoz de Podemos y exportavoz de este partido en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, también ha mencionado al hermano de Ayuso al asegurar que al exlíder del PP Pablo Casado "se lo cargaron por decir las verdades".

"Son una mafia y nosotras no tenemos miedo de esa mafia. Ayuso es corrupción con Avalmadrid; cuando hablaba con Alejandro de pedro; cuando estaba Madrid Netword, empresa que dejó millones en deuda; cuando en el peor momento de la pandemia, cuando dejaban morir a los ancianos encerrados en las residencias, les estaba dando mordidas a su hermano. No había dinero para médicos, pero sí mordidas en su hermano. Lo público lo entienden como un cortijo privado, y así degradan la sanidad y la educación pública y destrozan servicios sociales dándoles a empresas que hacen negocio. En Madrid solo hay libertad para quien se la puede pagar", ha manifestado.

Serra asegura que hay "un pacto de silencio" sobre la corrupción y por eso "las lonas les molestan porque cuentan lo que el resto calla". "Te dicen que no critique la filantropía de Amancio Ortega, no critiques a los jueces que dejan desprotegido a las mujeres o no digáis que en la guerra de Ucrania hay intereses económicos. No miréis arriba, odiad al de al lado, es lo que quieren", ha esgrimido en el mitin.

Frente a ello, la exdiputada regional apuesta por "ilegalizar Desokupa y echar al PP, porque generan modelos para que no miremos arriba, sino al de al lado". "Alejandra Jacinto va a garantizar el derecho de la vivienda. Tenemos que darle el poder para que lo haga toda la fuerza desde el gobierno. Y que Roberto defienda los barrios de Madrid. Tenemos el mejor programa en el que libertad es sinónimo de igualdad. El objetivo de la victoria no es llegar, sino transformar. Si lo peor del país tiene como objetivo de esta candidatura, es que abrimos paso a los derechos y el futuro", ha dicho.

"Nosotros no luchamos por odiar a los de enfrente, sino que amamos a los que tenemos detrás y por eso queremos derechos para todos. Y ese es el Madrid del que nos sentimos orgullosos: el de los taxistas que hicieron huelga frente a viento y marea, a los empleados de Telemadrid que les echar, a los vecinos de San Fernando de Henares, san Fernando, Telemadrid, el Madrid de los sanitarios que dicen sí a la vida, del 8M, del 15M, del No a la Guerra, del orgullo. Votemos con amor propio y con Orgullo porque podemos ganar Madrid", ha concluido Serra.