Belarra ironiza que le gusta el "Sánchez electoral" pero es Podemos quien arrastra a PSOE a cumplir sus promesas

Critica que el PP se haga el "ofendidito" con la lona en Madrid sobre el hermano de Ayuso, que le pone ante el "espejo" de su "corrupción"

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha ironizado que la versión que más le gusta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es la "preelectoral", dado que sería "mucho más fácil" de gobernar con el PSOE si cumpliera todo lo que promete en la campaña electoral.

Sin embargo, ha replicado que la realidad es que la formación morada tiene que "arrastrar" a su socio de coalición a que cumpla lo prometido en la contienda electoral y en los acuerdos de coalición. Por tanto, ha reivindicado que Podemos tiene que tener más fuerza en los gobiernos conjuntos con el PSOE, dado que es la garantía de "valentía" en las medidas a desplegar en las instituciones.

También ha criticado que el PP se haga el "ofendidito" con la lona que ha desplegado la formación morada en Madrid con el rostro del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a las palabras que pronunció el exlíder de la formación en febrero del año pasado sobre la comisión que obtuvo y el contrato de la Comunidad de Madrid en pandemia. Y es que estas acciones ponen a los populares "frente al espejo" y recuerdan "su corrupción".

Así lo ha indicado durante un acto de campaña para arropar a la candidata de Podemos y Alianza Verde a las elecciones autonómicas en Aragón, Maru Díaz, y su homólogo en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés; junto al portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Pablo Echenique, y el diputado Juantxo López de Uralde.

EL PSOE PUSO "PALOS EN LAS RUEDAS" EN LA LEY DE VIVIENDA

Durante su intervención, Belarra ha subrayado que estas elecciones son un "referéndum" sobre el derecho a la vivienda y que Podemos ha sido clave para sacar la primera ley estatal sobre la materia, la "más ambiciosa posible" con la actual correlación de fuerzas, pese a los "palos en las ruedas" que puso el PSOE durante la confección de la normativa.

En consecuencia, ha proclamado que "votar a Podemos" es hacerlo "por el derecho a la vivienda", pues aspira a que uno de los legados de su partido sea que la gente tenga más facilidades, dado que ahora los alquileres están "desorbitados" y las hipotecas variables "no paran de subir" a "mayor gloria de la gran banca", que se hace "de oro" a costa de la población humilde.

CON EL SÁNCHEZ "ELECTORAL" SERÍA MÁS FÁCIL GOBERNAR

Acto seguido, ha bromeado que recientemente escuchó, en referencia a una entrevista del periodista Jorge Javier Vázquez a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que había gente que destacaba que Sánchez era "guapo y elegante".

"A mí el Pedro Sánchez que más me gusta es el preelectoral, porque a mí me encantaría gobernar con el Pedro Sánchez preelectoral. Sería mucho más fácil gobernar con ellos si todo lo que dicen en campaña lo cumplieran después, pero sabemos muy bien que no es así. Siempre Podemos tiene que arrastrar al partido Socialista para que cumpla con lo que prometieron en campaña y por eso necesitamos gobernar con más fuerza", ha disertado durante el mitin.

Y es que Belarra ha llamado la atención de que ahora, con la Ley de Vivienda, todo el mundo se "pone la medalla" pero la garantía de que se cumpla, en todo el territorio, hasta la "última coma" de esta norma son los candidatos de Unidas Podemos.

PODEMOS "NO SE CALLA"

También ha enfatizado, en línea con otras intervenciones, que Podemos es la fuerza progresista capaz de aguantar "presiones" políticas y mediáticas ante avances; y que "no se calla" si tiene que decir que la comisión que obtuvo el hermano de Ayuso en la pandemia, pese a que a lo mejor hay otra izquierda que "no quiera hacer lo que hace" su partido, lo cual respeta.

"Pero con nosotras no se van a dejar de decir las verdades incómodas, que lo tenga claro todo el mundo. Y es verdad que hace falta valentía para hacer lo que hacemos nosotras", ha insistido la ministra de Derechos Sociales.

Y respecto a la polémica lona en Madrid sobre el hermano de Ayuso ha defendido que el PP está "muy ofendidito" pero que ellos ha recogido una pregunta de Casado, aunque "no vivió mucho (políticamente) para contarlo", y que era "si era decente cobrar 300.000 euros de dinero público en medio de la peor crisis sanitaria en un siglo".

"Están muy ofendidos gritando acoso, acoso es lo que le hicieron a Pablo y a Irene estando meses en la puerta de su casa los fascistas, alentados por el PP sin que nadie hiciera nada", ha lanzado para espetar que lo único que ocurre con esta acción de los morados es que a los populares "no le gusta mirarse en el espejo" ni que les recuerden que son "unos corruptos" que "cada vez que tocan un euro de dinero público se lo regalan a sus amigos o se lo meten en el bolsillo".

También ha remarcado que los comicios del 28M "iban de destruir a Podemos", pero van a demostrar que están "más vivos que nunca" y que el "bipartidismo" hace tiempo que no existe en España, por mucho que algunos traten de reactivarlo.

Por tanto, ha proclamado que las únicas dos opciones en este ciclo electora es una coalición PP y Vox o una de PSOE donde esté Podemos, con dos modelos de protección contrapuesto, uno basado en recortes de servicios públicos y el otro, el progresista, en el despliegue del ·escudo social".

LAMBÁN, "NEGACIONISTA CLIMÁTICO"

Además, ha insistido que lo que tienen enfrente es "muy peligroso" porque consiste en una derecha "asalvajada", que ha demostrado "no va a respetar reglas del juego" democrático y que lo único que sabe decir en campaña es "ETA y Venezuela", dado que no quieren confrontar proyecto. "Si dijeran lo que van a hacer si gobiernan no les votaría nadie", ha zanjado.

Mientras Uralde, que es también coordinador de Alianza Verde, ha arremetido contra el presidente autonómico, Javier Lambán, al que ha tildado de "negacionista" del cambio climático, lo cual es un "escándalo" sobre todo siendo un dirigente del PSOE.