Belarra y Montero defienden que UP garantiza valentía en la izquierda con críticas al PSOE y reproches a Baldoví

La líder de Podemos dice que le "agota" la actitud de los socialistas ante el PP y Montero proclama que, sin ellos, "la derecha mandará" aunque no gane las elecciones

VALENCIA, 12 (EUROPA PRESS)

Las ministras de Derechos Sociales e Igualdad, Ione Belarra e Irene Montero, han reivindicado que Unidas Podemos es la única garantía para gobiernos de izquierda "valientes" y "sin miedo" ante los grandes poderes del país, entre duras críticas al PSOE por permitirle al PP "hacer lo que le da la gana" durante toda la legislatura y "retroalimentar", así, el bipartidismo.

De esta forma, Montero ha lanzado que si su formación no sale con más fuerza de este ciclo electoral, la derecha "seguirá mandando" "aunque no gobierne", y que solo Unidas Podemos apostó desde el principio por el actual Gobierno de coalición recriminando al candidato de Compromís, Joan Baldoví, que defendió en 2016 un "gobierno del PSOE y Cs" junto a Podemos, en alusión a un manifiesto que suscribió en 2016. "No se me va a olvidar", ha remachado.

Mientras, la también líder de Podemos ha confesado que le "agota" la actitud del PSOE de "sobreactuar" las diferencias con el PP en la polémica del 'Dos de mayo', pero luego "no hace nada" ante la "rebeldía constitucional" del PP con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lance medidas en vivienda "muy parecidas" a los populares y el Banco Santander, o se repartan ambos partidos RTVE para "excluirles" de los spots de propaganda electoral.

Así lo han trasladado durante el primer acto de campaña, junto al líder de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón, para las elecciones del 28M para arropar al cabeza de lista de Unidas Podemos a la Comunidad Valenciana, Héctor Illueca, y su homóloga al Ayuntamiento valenciano, Pilar Lima, junto a sus respectivas números dos y dirigentes de IU Rosa Pérez y Lara Manyes.

El actual espacio confederal arranca así la contienda electoral en una de las autonomías marcadas como prioritarias para esta cita electoral, junto a la Comunidad de Madrid, donde quiere garantizar su presencia institucional en el parlamento autonómico, pese a que algunas encuestas le otorgan al borde del 5% de porcentaje de voto necesario, y ser clave para reeditar un nuevo Gobierno del 'Botánic.

También la coalición, junto a Alianza Verde, aspira a volver a tener representación en el Ayuntamiento de Valencia, tras quedarse fuera del consistorio en 2019.

DEFIENDEN LOS SUPERMERCADOS PÚBLICOS EN CASA DEL "CAPO" JUAN ROIG

Durante su intervención en el antiguo mercado de abastos en la ciudad de Valencia, Belarra ha afeado a los socialistas que haya "cubierto con un tupido velo" ante los movimientos del "ala conservadora" en el Tribunal Constitucional, así como de inacción ante una "derecha asalvajada" también en el plano político.

De esta forma, ha agregado que lo que "les da miedo" de su espacio es que realicen propuestas "que nadie puede hacer", como plantear en "la casa del capo" de la gran distribución, Juan Roig (Mercadona), su plan de crear una red de supermercados públicos con 1.000 establecimientos, 50.000 empleos directos y una cuota de mercado del 15%, ante un problema del alza de los alimentos del que "nadie habla" en esta campaña.

Por tanto, ha sentenciado que el "bipartidismo se necesita, se retroalimenta y se protege" y que la "única alternativa" ante él se llama Unidas Podemos porque sus dirigentes "no se callan y hacen ruido ante las injusticias".

Es más, ha advertido que por esa condición los poderosos "necesitan por todos los medios hacerles desaparecer" de estas elecciones, algo que no conseguirán porque su partido es la clave para reeditar el pacto del 'Botànic' y el próximo Gobierno de coalición, además de ser los únicos de soportar la presión cuando se produce un "chaparrón mediático",. "Nos pusimos en pie y no nos vamos a volver a arrodillar", ha zanjado Belarra.

"SIN EL SELLO DE PODEMOS", EL PSOE SE PARECE AL PP EN VIVIENDA

Asimismo, ha pedido tener memoria ahora que se habla de vivienda en campaña, al censurar que durante la negociación sobre la futura ley estatal el PSOE no quería hablar de regulación del alquiler y que sin "el sello de Podemos", las políticas del PSOE se parecen "mucho" a las del PP y a las que "quiere" el Banco Santander, como a su juicio evidencia el plan de avales del ICO que impulso el ala socialista.

"Hay que hacer memoria. A mí no se me olvida el señor Ábalos diciendo que la vivienda es un bien de mercado. No se me olvidan las reuniones del presidente del Gobierno con los fondos buitre. No se me olvida que el señor Joan Clos, exministro socialista, es un recadero de los grandes propietarios de este país, al frente de la patronal inmobiliaria, y que ha tratado de impedir que esta ley de vivienda saliera adelante", ha apostillado.

Mientras, Irene Montero ha recriminado a los socialistas que pactara con el PP un "retroceso" en los derechos de las mujeres con la reforma del 'solo sí es sí', tras la "violencia política" en la derecha, y que también se opuso en su día en el Congreso al impuesto sobre la banca, que ahora está en el Boletín Oficial del Estado pero que hay que duplicar, como ya han demandado, ante los "escándalos beneficios" de las grandes entidades financieras.

"Estas elecciones no van simplemente de que la derecha no gobierne, van de la fuerza que tengamos para seguir transformando (...) Porque si no tenemos fuerza para transformar, aunque no gobierne la derecha, seguirá mandando", ha exclamado.

MONTERO: HAY DERECHOS EN RIESGO SI GOBIERNAN PP Y VOX

Por todo ello, la titular de Igualdad ha enfatizado que Unidas Podemos debe ser la "fuerza determinante" en este ciclo electoral y un momento histórico donde, a nivel internacional, la extrema derecha gana votaciones, gobiernos y "quita derechos".

Ante sus correligionarios, Montero ha subrayado que tienen una "responsabilidad histórica" y que si no disponen de fuerza suficiente en las urnas "vienen "tiempos de muy difícil" para el acceso a la sanidad y educación públicas.

"Pueden que vengan privatizaciones y recortes (...) Esta derecha está asalvajada y pacta con fiscales conservadores la derogación de leyes que garantiza derechos", ha lanzado en referencia a la reunión que mantuvo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con una asociación de fiscales.