Belarra obvia el inicio de Sumar en su discurso ante CCE y Montero ve una "buena noticia" que Díaz lance su proyecto

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, no ha realizado referencias al lanzamiento de 'Sumar', el nuevo proyecto que impulsa la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante su discurso en el Consejo Ciudadano estatal de la formación morada.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha destacado en una entrevista a RNE, recogida por Europa Press, que Díaz es su "candidata" para las próximas elecciones generales y ve una "buena noticia" que arranque su plataforma.

"Ella toma sus decisiones y nosotras lo respetamos", ha desgranado Montero para enfatizar que su afán es tener el "Podemos más fuerte" para apostar al nuevo ciclo electoral y poder reeditar el Gobierno de coalición.

De esta forma, la titular de Igualdad ha abogado porque el Ejecutivo esté "a la altura" para mantener la coalición y "seguir ampliando derechos", todo ello cuando se espera una comisión de seguimiento del acuerdo de coalición tras las tensiones entre los socios por el gasto militar.

"Cometemos errores y tenemos diferencias, es normal porque somos dos formaciones políticas diferentes, pero la diferencia es que podemos debatir y llegar a acuerdos buenos para la gente", ha señalado también al respecto, para reivindicar la coalición como una "conquista de los demócratas".

RESPETA LA DECISIÓN DE DÍAZ

Sin embargo, la ministra de Derechos Sociales no ha realizado ninguna referencia al lanzamiento de 'Sumar' durante su intervención en abierto en el Consejo Ciudadano, el máximo órgano de dirección entre congresos. Eso sí, la formación envió una delegación de cargos intermedios a la puesta de largo del proyecto de Díaz, al que acudió también el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero.

Durante esta semana dijo que respetaba la petición de la vicepresidenta de que los principales dirigentes de la formación no acudieran a la presentación de su plataforma, algo que respetaba porque es ella quien lidera el proceso y prometió que iba a acompañar sus decisiones. Por otro lado, reivindicó que su partido es la fuerza más grande de Unidas Podemos y que va a trabajar siempre por la unidad.

Esta actitud se contrapone con la mostrada por otros líderes, como el caso del coordinador federal de IU, Alberto Garzón, quien en redes sociales ha mostrado "alegría e ilusión" por este paso dado por Díaz, a quien ha dado su "enhorabuena" por este primer encuentro del proceso de escucha de 'Sumar'.

DÍAZ REIVINDICÓ QUE SUMAR "NO VA DE SIGLAS NI DE PARTIDOS"

Ayer, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, presentó ayer su nueva plataforma ante más de 5.000 personas en el centro cultural Matadero de Madrid, con apoyo de organizaciones sociales, sindicatos y un nutrido grupo de representantes de cargos de los partidos, pero sin los líderes de las principales formaciones a la izquierda del PSOE.

Durante su presentación, reivindicó que 'Sumar', el nuevo proyecto político que impulsa, "no va de siglas ni de partidos" sino de crear un movimiento de "protagonismo" ciudadano que, de forma colectiva, piense un nuevo país para recuperar la política útil y no caer en la "resignación".

"No me resigno. Doy un paso adelante pero con una condición, que en ese movimiento ciudadano soy una pieza más pero si vosotros queréis yo me sumo", manifestó que el protagonismo para cambiar el país lo tendrá la ciudadanía, porque para construir un proyecto de transformación de país se requiere "inteligencia colectiva", porque la gente está "harta del ruido" de del "enfrentamiento por el enfrentamiento" para destruirlo todo.

También defendió que va a construir este nuevo proyecto con "calma" y "paciencia" frente a los que meten "prisa", para lo cual va a "escuchar", "dialogar" y "tender la mano porque hay tiempo para llegar al próximo ciclo electoral, dado que el objetivo es conseguir un "nuevo contrato social y democrático".