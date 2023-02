Belarra pide al PSOE que abandone la escalada bélica en Ucrania y avisa: No hay garantías de que nunca se mandará tropas

Reclama a su socio que asuma su error tras el envío de armas y que España impulse una liga de países por la paz mediante diplomacia

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha reclamado al PSOE que reconsidere su posición sobre el envío de armas a Ucrania y admita que es un error contribuir a la escalada bélica, al advertir de que a tenor de la deriva militar no hay "ninguna garantía" de que no se acaben mandando en el futuro soldados españoles en el conflicto.

Así lo ha indicado durante su intervención en la tercera conferencia por la paz ante la guerra de Ucrania, organizada por la formación morada con la participación de una veintena de partidos de la izquierda europea, para solicitar formalmente al PSOE que, ante el primer año de este conflicto, asuma la equivocación de sumarse a la tensión bélica que no ha parado de "recrudecerse" y abandone esta postura.

En su lugar, ha demandado solemnemente a su socio que use la posición de liderazgo en la UE para construir una alianza de países por la paz por la vía diplomática, como piden los presidentes de Brasil (Lula da Silva), Argentina (Alberto Fernández) y Colombia (Gustavo Petro), dado que España puede ser "parte de la solución y no del problema".

NO QUIERE VER A ESPAÑA MANDADO TROPAS A NINGUNA GUERRA

Y es que Belarra ha alertado de que "no quiere ver a España mandado tropas a ninguna guerra que han planificado los poderosos de otros países", pues es ahí donde les está metiendo la "irresponsabilidad" de algunos.

Es más, ha criticado que diversos gobiernos comunitarios dijeron al principio que solo se iba a mandar material defensivo, pero luego incumplieron esa promesa y se enviaron armas y ahora la deriva implica remitir misiles y carros de combate a Ucrania, como ha pasado recientemente tras la autorización de Alemania para el envío de tanques Leopard.

"Hoy nos dicen que nunca habrá soldados españoles combatiendo en Ucrania, nos dicen que no habrá soldados americanos pilotando aviones de combate, porque eso supondría citando al presidente de EEUU, Joe Biden, la tercera guerra mundial. Pero compañeros, no tenemos ninguna garantía de que no van a incumplir su palabra (...) La escalada bélica es un animal insaciable que nunca es suficiente y arrastra a todos", ha lanzado Belarra.

También ha proclamado que España deje de hacer "seguidismo" de los intereses de Estados Unidos y que la gente quiere "paz, diplomacia y negociación", convencida de que lo "cobarde" es "jalear la guerra desde los escaños y los platós" de televisión.