Belarra proclama, en plena tensión con Sumar, que Podemos no será "adorno del PSOE" ni "esperanza como artificio"

Reivindica que no lograrán acabar con ellos porque son la izquierda rebelde y que vale más "una gota de valentía que un océano cobarde"

ZARAGOZA, 15 (EUROPA PRESS)

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha proclamado este sábado que Podemos sigue fuerte ante los que quieren que la "izquierda vuelva a ser como la de antes", "relegada a una esquinita del tablero" y un "adorno del PSOE sin capacidad de influir en la política".

"Nosotros no somos eso ni lo vamos a ser", ha lanzado durante el mitin central de la 'Fiesta de la Primavera' del partido, que llega en pleno clima de tensión con Sumar y la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.

Es más, Belarra ha pedido a las bases del partido que se movilicen para construir "esperanza" en el país, pero no como un "artificio" o "un discurso primaveral que no cambia nada", sino con "hechos concretos" y, sobre todo, con la "valentía" de su formación para ser la "herramienta política de "los que no se callan ante las injusticias".

QUIEREN UNIDAD PESE A QUE SUMAR ES "MUY DIFERENTE"

Por su parte, la ministra de Igualdad y 'número dos' de la formación, Irene Montero, ha prometido que van a "defender la unidad" en la izquierda para tener "toda la fuerza posible" en el próximo ciclo electoral, pese a que es conscientes de que Podemos es "muy diferente" de Sumar, de Más Madrid y de Compromís.

"Somos fuerzas diferentes, pero creemos que es mejor un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar y estamos dispuestas a aportar nuestra fuerza", ha insistido.

Durante el acto y rodeada del grueso de los candidatos autonómicos de la formación a los comicios del 28M, Belarra ha desglosado que desde 2015, en las primeras elecciones a las que se presentaron, el partido ha visto encuestas y titulares de prensa sobre desplome de votos y apoyos, pero la realidad es que han sido la fuerza de izquierda que ha obtenido los cuatro mejores resultados de la izquierda en las generales.

BELARRA ARENGA A SUS BASES, INTENTAR ACABAR CON PODEMOS NO ES REAL

"Repiten como un mantra que Podemos se hunde", ha exclamado para trasladar a sus simpatizantes reunidos en Zaragoza que eso no es mas que la expresión de un deseo, el "deseo de acabar con Podemos" porque la realidad es que han sabido transformar la "indignación" en medidas políticas concretas.

Asimismo, ha reivindicado que su partido ha sobrevivido a las "cloacas", a la "guerra judicial" contra ellos y a las "fake news", porque son los que soportan más que nadie la "presión", tienen las mejores propuestas y convierten en "posible lo imposible", porque su principal cualidad es la "valentía" para aguantarlo todo.

Y un ejemplo, según ha relatado Belarra, es la titular de Igualdad, Irene Montero, que ha llevado más lejos que nunca las demandas del feminismo y "resistió todos los ataques a pecho descubierto" por la Ley Trans, de la que ahora todo el mundo progresista presume.

"AQUÍ ESTAMOS POR MUCHO QUE LE PESE A JUAN ROIG O DEL PINO"

"Aquí estamos, por mucho que le pese a Antonio Garamendi (CEOE), a Juan Roig (Mercadona), a Ana Patricia Botín (Banco Santander), a Rafael del Pino (Ferrovial), a las élites económicas apoltronadas sin hacer nada más que vivir del cuento a la frente humilde", ha exclamado.

La líder de Podemos ha presumido de hoja de servicios, como su insistencia por impulsar el tope al gas o la Ley de Vivienda, donde tuvieron además que aguantar en solitario que se les llamara "demagogos" y que no se metieran en cuestiones técnicas, en alusión velada al PSOE.

Es más, Belarra ha ensalzado que su formación ha roto "todos los tabús" y que se podía intervenir en mercados en favor de la gente, convencida además de que lo mejor para Podemos "está por llegar". "Si en diez años hemos conseguido todo esto, imaginad lo que podemos conseguir cuando Podemos sea la primera fuerza en el Gobierno", ha arengado a sus simpatizantes.

"MÁS VALE UNA GOTA DE VALENTÍA QUE UN OCÉANO COBARDE"

Durante su intervención también ha dirigido varios reproches a los socialistas, al garantizar que su partido no va a abandonar al pueblo saharaui, por mucho que el PSOE "se arrodille ante el reino de Marruecos", en referencia al giro de su socio al avalar el plan de autonomía para la zona propuesto por Rabat.

También ha enfatizado ante sus correligionarios que Podemos enlaza con una larga tradición de izquierda, "rebelde" y "republicana", que no empezó ayer sino que se retrotrae en diversos pasajes de la historia del país y en diversos territorios, a veces con "un sol radiante" pero otras muchas con "noches sin luna". Y tras recordar a varios referentes de la Guerra Civil, Belarra ha lanzado que "más vale una gota de valentía que un océano cobarde".

Mensajes similares a los de Belarra han sido reproducidos por varios candidatos morados al 28-M como el caso de la aspirante en Murcia, María Marín, que ha subrayado que ella va a seguir "sonriendo sin ponerse de perfil".

MONTERO: "SOY MUJER DE... DE BELARRA Y DE PODEMOS"

Por su parte, Irene Montero ha elogiado a la secretaria general por su papel para mantener la alianza estratégica con Bildu y ERC para sacar adelante la Ley de Vivienda, dado que Podemos tiene claro que hay que "cuidar" esa mayoría progresista.

Además, ha trasladado que hay una "corriente democrática" que no se rinde ante los poderes que hicieron todo lo posible para dividir el voto progresista en 2019 y terminar con Podemos, a la par que ha defendido que, pese a que les preguntan muchas veces si van a romper la coalición, es Podemos quien ha peleado por ese Ejecutivo, cuando incluso en sectores progresista no se creía en él.

De hecho, ha indicado que algunos llegaron a firmar un manifiesto por un gobierno conjunto de PSOE, Ciudadanos y Podemos en la izquierda, en alusión a Gaspar Llamazares y Joan Baldoví, que debería avergonzarles".

"Acabar con Podemos sigue siendo el principal ciclo electoral de nuestros adversarios", ha dicho Montero para mandarles un mensaje: "Tienen delante el muerto más vivo que han visto en su vida".

Finalmente y ante los que critican que las nuevas dirigentes de Podemos no toman decisiones, la ministra de Igualdad ha dicho, como respondió un día a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que ella es "mujer de", de "Belarra y de Podemos" porque está orgullosa de formar parte del mejor equipo al frente de este proyecto.