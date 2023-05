Belarra proclama que el "sanchismo" sin UP "es igual" a las políticas de Page y Fernández Vara

Arremete contra Almeida y los "lamebotas" del poder que tienen relación de confianza con Florentino Pérez

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha lanzado que sin Unidas Podemos en el Gobierno el "sanchismo" equivale a las mayorías absolutas de los barones sociales Emiliano García Page (Castilla-La Mancha) y Guillermo Fernández Vara (Extremadura).

También ha calificado de "muy grave" la relación de confianza entre el alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida, y el empresario Florentino Pérez, a quien acusa incluso de colocar estratégicamente a gente en gobiernos locales y autonómicos que son solo "lamebotas" del poder.

Así lo ha trasladado durante un acto en Tarragona para arropar la candidatura de En Comú Podem a los comicios municipales del 28M, junto a la portavoz de la formación catalana en el Parlament catalán, Jéssica Albiach.

Belarra ha subrayado, tras anunciar una proposición de ley para obligar a los bancos a crear un fondo de seguridad ante impago de hipotecas y compensar así los fondos que recibieron del rescate estatal durante la crisis iniciada en 2008, que es necesario un "cambio estructural" en esta materia y que llevan meses reclamando, incluso "rogando", a su socio de coalición a que haga algo con la fuerte subida de las hipotecas de tipo variable.

Tras incidir en que sin medidas ambiciosas puede haber una "epidemia" de impagos que acabará con "inmenso dolor a la gente", ha reivindicado que el Gobierno progresista debe ser capaz de dar una "respuesta mejor" que la desplegada por el PP durante su etapa en la Moncloa.

También ha recalcado que el Gobierno de coalición ha hecho" mucho", pero ha recalcado que sin Unidas Podemos y los 'comunes' fortalecidos tras las elecciones del 28M las cosas "no van a cambiar", aludiendo a que el PSOE en solitario no acomete transformaciones profundas.

EL PP HABLA DE "SANCHISMO" POR LA LABOR DE UP

Esa condición de empujar a los socialistas es la base, a su juicio, de las críticas del PP al Gobierno y su coletilla de denunciar el "sanchismo".

"En estos días seguramente escucharéis al PP hablar de 'sanchismo' y lo que el PP llama 'sanchismo' es coalición con Unidas Podemos; porque el sanchismo sin Unidas Podemos es igual que la mayoría absoluta de García Page y de Fernández Vara. Esa es la verdad y eso es lo que les molesta", ha enfatizado.

Y en este punto ha defendido que Podemos defendió la necesidad de gobernar con el PSOE, consciente de que "no bastaba" un acuerdo programático que el PSOE podría "saltarse" cuando quisiera.

También ha desgranado que solo Podemos aguanta la presión y el "acoso" mediático, político y judicial para llevar medidas que "suenan tan bien" en los programas a la realidad, a su plasmación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), porque "no soportan" que la alcaldesa de Barcelona, Ada Coalu, cierre pisos turísticos y amplíe la vivienda pública.

"No lo soportan ni lo toleran, por eso estas elecciones van de intentar hacer desaparecer a Podemos", ha alertado la ministra durante el acto.

A PODEMOS NO SE LE PUEDE COMPRAR

Luego, Belarra se ha referido a la imagen donde se aprecia que Pérez, presidente del Real Madrid, da una 'colleja' amistosa al alcalde de la capital, para denunciar que "abochorna" que uno de los empresarios "más poderosos" del país tenga esa relación con Almeida.

"Qué sensación de impunidad tiene que tener Florentino Pérez para hacer algo así delante de todas las cámaras. Es muy grave y explica por qué no nos soportan. ¿Por qué no soportan a Ada Colau, por qué no nos soportan a En Comú Podem, por qué no soportan a Unidas Podemos... porque a nosotros no se nos puede comprar", ha lanzado.