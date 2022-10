Belarra reclama la renovación del CGPJ sin "concesiones ni condiciones" al PP, al que culpa del bloqueo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha reclamado al PP que termine ya su "golpe blando a la democracia" y pide que se renueve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "sin concesiones ni condiciones" a los populares.

Así lo ha trasladado en un mensaje en Twitter después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya asegurado tras su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que han "avanzado" para abordar la renovación del órgano de gobierno de los jueces con un "nuevo marco" que profundice en criterios de "independencia".

Por otro lado, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha señalado que la principal conclusión de esa reunión es hacer un "último intento" para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Para Belarra, el "único responsable de que el CGPJ, máximo órgano de gobierno de los jueces, lleve tres años sin renovar es el PP". "Un golpe blando a la democracia que debe terminar ya, sin concesiones, ni condiciones", ha enfatizado en las redes sociales.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha ahondado en esta idea para recriminar al PP que lleve bloqueando "de forma sediciosa" los órganos judiciales "con el claro objetivo de proteger a sus corruptos y hacer la guerra judicial a sus adversarios políticos". "No pueden poner ninguna condición. Tienen que abandonar su golpe blando a la democracia", ha añadido.

A su vez, la formación morada ha advertido esta mañana al PSOE debe que debe garantizar que Podemos, como miembro "legítimo" del Ejecutivo, tenga un papel "determinante" y activo para la negociación con vistas al desbloqueo de este organismo judicial.

De hecho, el coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, ha demandado a su socio que no dé su brazo a torcer y no ceda a la presión del PP que busca "excluirles" para intentar fraguar un acuerdo "bipartidista", que ya no responde al resultado de las urnas.