Belarra responde a Planas que hay que intervenir los precios y no mandar a "peregrinar" a la gente por los mercados

Reclama al PSOE actuar y gobernar porque los supermercados son el problema al especular con el precio de los productos básicos

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha vuelto a reclamar al PSOE intervenir en el mercado de los alimentos y ha desdeñado que la reacción del Ejecutivo sea mandar a la gente a "peregrinar" por los mercados buscando mejores precios, en alusión al las recientes declaraciones del titular de Agricultura, Luis Planas.

También ha rechazado que la respuesta del Ejecutivo sea pedirle "por favor" a los grandes supermercados que abaraten los productos de la cesta de la compra, dado que estas compañías son "parte del problema" y han "especulado" con los precios de los alimentos al situarlos en niveles mucho más altos que la inflación general

Así lo ha trasladado los medios antes de reunirse con la secretaria general Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), María José Landaburu, en el Congreso para analizar las posibles medidas para reducir el coste de la cesta de la compra.

"Un Gobierno no puede ni debe pedirle a los ciudadanos que peregrinen de un mercado a otro, tiene que actuar y gobernar", ha enfatizado para destacar que Unidas Podemos lo tiene "muy claro" y que para bajar la inflación de los alimentos (superior al 15%) hay que, o bien topar los precios o bonificar un 14% la cesta de la compra, como se hizo en su día con los carburantes y es "perfectamente factible".

Por tanto, ha defendido que desplegar esa subvención (con un coste que estiman en 2.300 millones cada seis meses) solo se requiere "voluntad política" y administrativamente es "sencillo". Y es que ha advertido de que "no hacer nada no es una opción" porque hay gente que está cambiando sus hábitos alimenticios al no poder permitirse ciertos productos básicos.

Ayer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también se mostró partidaria de fijar precios o limitar los márgenes empresariales en productos de especial necesidad y ante situaciones excepcionales, para lo cual reivindicó que la Ley de Comercio minorista lo permite.

UATAE: "HAY QUE COGER EL TORO POR LOS CUERNOS"

Mientras, la secretaria general de UATAE ha afirmado que mejorar la situación de los precios es prioritario porque esta "carrera disparada" en su inflación afecta a "todo el mundo pero no a todos por igual".

De hecho, Landaburu ha explicado que a los autónimos estos altos precios les repercute mucho y que tanto los productores y agricultores, como el pequeño comercio especializados, son dos eslabones "sensibles" de la cadena que no se está forrando, y sí otra parte, en alusión a las grandes distribuidoras.

Por tanto, ha reivindicado que es "fundamental" trabajar en propuestas y aplicar "transparencia" para esclarecer donde se produce la subida para poder contenerla.

A su vez, ha contrapuesto que cadenas como Mercadona tienen beneficios "estratosféricos" e "históricos" con esta crisis mientras que pequeñas carnicerías, pescaderías y fruterías cierran cada día.

De esta forma, ha demandado que medidas como bonificar la cesta básica de la compra merecen ser escuchadas y valoradas, para que sea efectiva de cara a ayudar a los autonómicos y los consumidores dado que es el momento de "coger el toro por los cuernos", pues la bajada del IVA a determinados productos no ha funcionado.

SEGURIDAD SOCIAL ALIMENTARIA

Así, la secretaria general de UATAE ha ensalzado que haya políticos, como Belarra, que "den la cara" y ha preguntado a Planas qué calle quieren que crucen para comprar alimentos y para que los pequeños comercios puedan competir con grandes superficies, que hacen primero una estrategia de dumping para luego subir los alimentos a su voluntad.

Y es que ha sentenciado que aunque se les pida a los grandes supermercados que minoren sus márgenes, a estas compañías no les va a entrar ahora "conciencia social". Finalmente, ha llamado a reflexionar sobre medidas que garanticen el acceso básico a estos productos a los que todo ciudadano tiene que tener derecho, dado que habría que implantar una especie de "seguridad social alimentaria".