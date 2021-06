Belarra subraya que Echenique es "imprescindible" para el proyecto de Podemos y zanja el debate sobre su retirada

ZARAGOZA, 11 (EUROPA PRESS)

La ministra de Derechos Sociales y aspirante a liderar Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este viernes que el portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Pablo Echenique, es "imprescindible" para su proyecto, zanjando así que se vaya a retirar de la política pronto.

El propio Echenique ha querido aclarar en redes sociales, tras una entrevista radiofónica en la que decía que no iba a tardar mucho en volver a su profesión anterior a la política, que la decisión de volver a presentarse a las listas de cara a las próximas elecciones de 2023 "ni siquiera pensada ni hablada", aludiendo con ello a que sus planes no pasan ahora por dejar la política.

Durante un acto de su candidatura para la cuarta Asamblea Ciudadana de la formación, la ministra ha querido agradecer "especialmente" al portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja que le acompañe en el número siete de su lista al Consejo Ciudadano estatal de la formación morada.

Además, le ha trasladado que sabe muy bien Echenique es "absolutamente imprescindible" por el "tamaño" de los "ataques furibundos del acoso mediático y judicial" que ha recibido, al igual que ocurrió a su juicio en el pasado con el éxlíder del partido Pablo Iglesias.

"Pablo (Echenique) eres imprescindible en este proyecto y sabes que si pretendes volverte a tu trabajo, te perseguiré en la retirada y te traeré de vuelta", ha exclamado Belarra provocando, con estas palabras, la sonrisa del diputado.

Esta mañana y durante una entrevista a Aragón Radio, Echenique ha generado revuelo al señalar que no tardará "mucho en volver" a su profesión porque es un "defensor" de que no se debe estar "mucho tiempo en política", agregando que aún no había pensado sobre si iba a repetir en la candidatura de Unidas Podemos para las generales.

Posteriormente, Echenique ha escrito en redes sociales para ironizar de que algunos analistas ya estén hablando de que deja la política. "Me preguntan en una entrevista si me voy a volver a presentar. Contesto que eso no está ni siquiera pensado ni hablado y ya tenemos a la tertulianez diciendo que dejo la política. Detecto ciertas ganas de que me vaya entre los poderes mediáticos", ha recalcado en un mensaje en Twitter.

Los estatutos de Podemos establecen una limitación de 12 años de mandado para cargos públicos e internos, salvo que de excepcionalmente los inscritos voten prologar ese mandato más tiempo.