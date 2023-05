Belarra tilda a PSOE y Compromís de "conservadores" frente a UP e Illueca, a quienes "no les tiemblan las piernas"

Illueca reclama un cambio en la correlación de fuerzas en el Consell para "transformar el modelo productivo"

ALICANTE, 17 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha tachado al PSOE y a Compromís de fuerzas "que tienden a ser conservadoras y a hacer maquillaje". Frente a ello, ha situado a Unidas Podemos (UP) y al candidato de la coalición a la Presidencia de la Generalitat, Héctor Illueca, a quienes considera "los únicos a los que no les tiemblan las piernas".

Así lo ha resaltado este miércoles Belarra, durante un acto de UP en Alicante, en el que ha sido recibida con gritos de 'Sí se puede' por unos 200 asistentes. En el mitin también han participado la portavoz estatal de Podemos, María Teresa Pérez; el candidato a la Presidencia de la Generalitat, Héctor Illueca; el número 1 por Alicante a Les Corts, Alejandro Aguilar; el candidato a la Alcaldía de Alicante, Manolo Copé; y el número 2 al Ayuntamiento, Xavier López.

"Otros partidos tienen propuestas parecidas a las nuestras, pero después cuando hay que aguantar la presión mediática para llevar las medidas adelante, la única fuerza política a la que no le tiemblan las piernas es esta", ha enfatizado Belarra.

En este contexto, ha tachado al PSOE y a Compromís como fuerzas que "tienden a ser conservadoras y a hacer maquillaje, para que algunas cosas cambien un poquito, pero lo fundamental no se transforme". "Para transformar hace falta valentía, aguantar la presión mediática, darlo todo", ha sostenido.

En este sentido, ha apuntado que la Comunidad Valenciana, a la que ha calificado de una tierra "tristemente conocida durante décadas por decenas y decenas de casos de corrupción del PP, se juega en los comicios que los 'populares' "no vuelvan". "Tenemos que estar todos para que el 28M no vuelvan. El único voto estratégico para asegurar que el PP no vuelve es el voto a UP. Hay cosas que solo van a empezar a cambiar cuando UP tenga más fuerza, para impulsar transformaciones profundas, cambios estructurales que necesita la Comunidad Valenciana y que los demás no se atreven a hacer", ha recalcado.

Asimismo, ha ensalzado a Illueca por "ampliar en mil viviendas el parque público y hacer frente al acoso inmobiliario", al tiempo que ha apuntado que las críticas del PP hacia el candidato de UP muestran que "saben muy bien quién es el adversario en estas elecciones".

Belarra ha destacado que las del 28 de mayo son unas elecciones "de primera división" en las que la ciudadanía "se juega su sanidad pública, educación pública, la atención a la dependencia y la lucha contra las violencias machistas". "Cuando las cosas se ponen difíciles, es lo único que puede garantizar la igualdad de derechos entre todos", ha expresado.

"El 28M no es tan difícil lo que tenemos que hacer. Tenemos que unir cada una de nuestras valentías para volver a gobernar con más fuerza en la Comunidad Valenciana. La valentía feminista, ecologista, social, republicana, para ser una vez más la rebeldía española que transforma", ha reclamado, al tiempo que ha pedido "llenar las urnas de votos morados hasta que todo lo que dicen ahora que no se puede, se vuelva a poder".

"NOS DEBEMOS A LA GENTE COMÚN"

Por su lado, Maria Teresa Pérez ha resaltado que a UP no se le puede "comprar ni callar". "A Illueca no le puede llamar Juan Roig a quejarse de que le estemos nombrando, ni Vicente Boluda; a Copé tampoco el corrupto de Enrique Ortiz, porque solo nos debemos a la gente común y corriente".

En la misma línea que Belarra, ha apuntado que a estas elecciones se presentan "candidaturas de ultraderecha, de derechas y algunas de centro equidistante y suave. Si por el PSOE y Compromís fuera, este gobierno de coalición no existiría", ha afeado.

ILLUECA APUESTA POR UN "MODELO EQUITATIVO Y HORIZONTAL"

Por su parte, Illueca ha apostado por "cambiar la correlación de fuerzas" en el Consell con el objetivo de "transformar". "Es lo que vamos a llevar al corazón del Consell. Transformar el modelo productivo para organizar un modelo más equitativo, horizontal, democrático y no al servicio de grandes empresarios, al servicio de la ciudadanía", ha subrayado.

Recibido con gritos de 'presidente', Illueca ha señalado que existe una campaña, que ha llamado "psicosocial" que busca "impedir dar la vuelta a la correlación de fuerzas para alcanzar avances más profundos". "Es una operación consciente de los medios de comunicación para crear una realidad artificial y condicionar vuestro comportamiento electoral", ha expresado.

"No quieren matar a UP, porque saben que no ocurrirá, quieren mantener la correlación de fuerzas del Consell, que les permita seguir condicionando avances, retrasándolos e incluso impidiéndolos muchas veces", ha aseverado.

Por su lado, Alejandro Aguilar ha prometido que si UP tiene "más fuerza" en el Consell revertirán la privatización del hospital de Dénia y Elche (Alicante) para "acabar con la gestión nefasta y privatizadora del PP" y harán "frente a la turistificación".

Asimismo, ha recalcado que en los comicios se "confrontan modelos", como el del PP, que ha tachado de "corrupto y clasista" o el de UP, que busca "generar bienestar y ha materializado el 'sí se puede'". "Eso es lo que más rabia les da, hemos demostrado capacidad de gestión", ha enfatizado.

LA "DEMOCRACIA PARTICIPATIVA" DE COPÉ

El candidato a la Alcaldía de la coalición Unides per Alacant, Manolo Copé, ha lamentado que el espacio verde en el que se ha celebrado el acto sea "un oasis" en la ciudad y ha apostado por replicar en todo Alicante esos espacios.

Copé ha destacado Alicante como "ciudad acogedora" y ha acusado al actual alcalde, Luis Barcala, de hacer "famosa" a la localidad por la que ha calificado de "ordenanza de la vergüenza" --la Ordenanza de Convivencia Cívica--. "Criminaliza a la gente vulnerada, a la que más lo necesita, en lugar de ayudarles les multa", ha censurado, al tiempo que ha propuesto un plan de inclusión con las entidades sociales.

Asimismo, ha criticado que ninguna de las contratas de la ciudad funciona, por lo que ha propuesto remunicipalizarlas, así como diversificar el modelo turístico con la cultura y "escuchar a la ciudadanía". "Vamos a hacer lo posible para que la gente pueda canalizar sus demandas y lleguen al Ayuntamiento, que sea una democracia participativa, porque otra política es posible".

Por otra parte, Xavier López ha acusado al bipartito del Ayuntamiento de Alicante --formado por PP y CS-- de "maltratar" a las personas de todos los barrios de la ciudad y a las personas más vulnerables.

En relación al turismo, también ha mandado un mensaje a la candidata del PSPV-PSOE, Ana Barceló, quien afirmó que no aplicaría la tasa turística. "No sé si pretende gobernar con el PP, lo que le vamos a decir es que si hay un gobierno progresista, habrá política de vivienda, y habrá tasa turística, regulación de alquileres", ha aseverado.