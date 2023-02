Belarra urge a Díaz a confirmar que será candidata en las generales y cerrar una coalición con Podemos: "Vamos tarde"

Dice que el proyecto ante la derecha debe ser "duro" y no "timorato" apostando por lo público

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha urgido a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a confirmar "cuanto antes" que será la candidata para las elecciones generales y cerrar una coalición con Podemos, ya que, según ha advertido, ya van "tarde" para preparar los comicios.

Preguntada en una entrevista en el canal de Youtube Rubén Hood, recogida por Europa Press, sobre el proyecto político de Díaz, Belarra ha apuntado que "sería bueno cerrar un acuerdo de coalición cuanto antes con Sumar" al tiempo que ha urgido a Díaz a "dar el paso" y decir que quiere ser la candidata del conjunto del espacio, "también de Podemos", para dar "tranquilidad a la gente progresista".

Dicho esto, ha insistido en que Podemos "va a estar ahí, como ha estado siempre" recordando al exlíder de la formación morada Pablo Iglesias que, ha asegurado, "fue el único candidato en toda Europa que consiguió que fuéramos juntos a las elecciones, desde el PCE hasta lo que representa Alianza Verde", ha apostillado.

En palabras de Belarra, "trabajar por la unidad" es la única forma de revalidar el Gobierno de coalición y de seguir "empujando las transformaciones ambiciosas" que han planteado y las que quedan "por hacer", citando la televisión pública o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

PLANTEAMIENTO AMBICIOSO Y NO TIMORATO

En otro punto, cuestionada por cómo ve las próximas elecciones generales que, en principio, se celebrarán a finales de este año, Belarra ha admitido que serán difíciles y ha apostado por una propuesta "ambiciosa" y "valiente".

Al respecto, ha criticado la "derecha" que representa la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "completamente asalvajada" y con una línea argumental basada en un "trumpismo asalvajado".

Así, ha reiterado que la propuesta ideológica de Podemos tiene que ser "clara, no timorata, no blandita", por lo que ha avisado que no van a "bajar el ruido" frente al proyecto ideológico de la derecha "de cargarse la sanidad, de ir a por la educación pública, de dejar que la Universidad privada campe a sus anchas por España", ha zanjado.