Belarra ve voluntad en PSOE para sacar la Ley de Vivienda pese a "intereses adyacentes" que han dificultado aprobación

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado que ve voluntad en el PSOE para sacar adelante la Ley de Vivienda pese a que, dice, existen "intereses adyacentes" que han dificultado su aprobación en el Consejo de Ministros.

El proyecto de ley de Vivienda tardó en salir del Consejo de Ministros por diferencias entre los dos socios del Gobierno. Llegó al Congreso en febrero de 2022, y tras superar el debate de totalidad en marzo, tardó dos meses en que se diera vía libre a la presentación de enmiendas parciales, y todo pese a que los dos socios del Gobierno pidieron que se tramitara de urgencia.

Y en mayo Unidas Podemos presentó una serie de enmiendas para modificar el texto que habían pactado en el seno del Consejo de Ministros, lo que volvió a paralizar la tramitación del proyecto de ley. En las últimas semanas, parece que se han ido acercando posturas.

Por ello, Belarra ha señalado en una entrevista en el programa 'Salvados' de la Sexta, recogido por Europa Press, que ha habido "importantes resistencias" del PSOE o de "intereses adyacentes" que han hecho muy difícil la aprobación de la ley, si bien ha afirmado que se ha avanzado "mucho más de lo que le hubiera gustado a la patronal inmobiliaria".

Según la ministra, UP y PSOE están de acuerdo "en bastantes cosas" y hay elementos "muy positivos" de la ley aunque no es la que le hubiera gustado sacar adelante. "No es la panacea", ha reconocido.

"Con el PSOE hemos armado un consenso que es el que salió en el Consejo de Ministros y estamos satisfechos", ha aclarado. Dicho esto, ha insistido en que el próximo paso es armar una mayoría con los demás grupos parlamentarios que han propuesto "cosas muy sensatas", entre los que ha nombrado a EH Bildu y ERC, como la regulación de precios y la protección de ciudadanos ante los desahucios.

"Hay una parte del PSOE comprometida en que esos avances se den", ha subrayado. Así, preguntada qué pasaría si se agota la legislatura y finalmente esta ley no es aprobada en el Congreso, la ministra ha insistido en que no está trabajando en ese escenario y que la legislatura llegará a diciembre.

"Hay voluntad en el PSOE de sacar adelante esta ley. El Ministerio de Transportes está empujando. Todo el mundo tendrá que ceder, no será perfecta para nadie pero en este momento sí hay voluntad de acuerdo", ha apostillado.