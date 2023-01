Belén Cuesta, encantada por haber interpretado a Bárbara Rey en 'Cristo y Rey'

MADRID, 14 (CHANCE)

Este domingo, 15 de enero, se estrena en ATRESplayer PREMIUM una de las series más esperadas: 'Cristo y Rey', una ficción que mostrará la vida de Bárbara Rey y Ángel Cristo, personajes interpretados por Belén Cuesta y Jaime Lorente. Esta semana asistimos a la presentación oficial y pudimos hablar con los protagonistas de esta historia.

Belén nos aseguraba que había sufrido al meterse en la piel de Bárbara para interpretarla: "sí, ha habido escenas realmente difíciles, realmente duras de hacer", al igual que para Jaime: "sí, totalmente, con Jaime también. Te digo, como actriz ha sido muy duro para mí pero para Jaime también porque es entrar en lugares muy oscuros e intentar vivirlos, intentar ha habido momentos difíciles".

La actriz agradece al proyecto porque ha conocido a Bárbara de primera mano y se ha involucrado mucho en los rodajes: "le agradezco tantísimo que me haya metido en su intimidad para poder interpretarla con la mayor justicia posible. Para mí ha sido una suerte, obvio".

Además, Belén se deshacía en halagos hablando de Bárbara, a quien confiesa que no conocía, pero que ahora le parece una mujer con una impresionante historia: "sí, mucho. Sobre todo es que no la conocía, honestamente. De repente he podido conocer a una mujer que me ha sorprendido muchísimo, me parece maravillosa, fascinante".

Belén se siente afortunada de haber podido contar su historia: "bueno, poder contar, sobre todo, la historia de una mujer, de un personaje muy mediático pero poder ver la realidad, poder ver a maría, descubrir a María, más que a Bárbara Rey" y asegura que es una historia muy difícil de contar: "ha sido muy difícil, muy importante, también, he aprendido mucho. Espero que la gente entienda también con esta serie o que puedan aprender algo por eso, por el maltrato, por cómo fue la época".