Belén Écija confirma la ruptura de su madre con Jaime Artime

MADRID, 10 (CHANCE)

El pasado 2 de enero el portal 'Vozpópuli' publicaba en exclusiva que Belén Rueda y Javier Artime habían puesto punto y final a su relación sentimental tras no lograr superar una crisis. Una noticia de la que no se ha hablado públicamente, ni siquiera la propia actriz ha hablado en las ocasiones que ha tenido delante una cámara... aunque eso no extraña, ya que siempre ha sido una persona de lo más celosa con su intimidad.

Este viernes, Europa Press ha podido hablar con Belén Écija y nos ha confirmado la ruptura de su madre con Javier Artime: "ahora está sola, pero acompañada. He estado mucho tiempo sola y ahora ella esta pero no está sola nunca, nos tiene a nosotros y a sus amigas. A toda su gente".

Por otra parte, la joven está viviendo un momento pletórico con su pareja, Jaime Sánchez, pero por el momento no piensa en boda: "yo no lo estoy pensando, la verdad. Nuria es un gran ejemplo de que ha tenido 3 hijos, lo ha ido atrasando y en el mejor momento, cuando crees que toca, cuando te ves impulsada con todo y tienes un poco de tiempo, los niños han crecido y no te pilla todo el sarao cuando toque, no creo que sea tan relevante".

Eso sí, Belén nos ha asegurado que "sí, queremos" ser padres pero "más adelante", aunque no quiere pensar mucho en eso porque es una ilusión que será bienvenida cuando llegue: "no sé si a los 38 o el año que viene, en algún momento". Feliz y orgullosa de los padres que tiene, la joven nos reconoce que les puede pedir consejo ante cualquier circunstancia: "al principio lo llevaba con más cuidado, no miedo, pero con el tiempo vas creciendo y te das cuenta de que son un ejemplo y les puedes pedir consejo, te vas acercando, pasas el momento más adolescente, es un gran apoyo".