Belén Écija habla de cómo ha sido trabajar con su madre, Belén Rueda

MADRID, 13 (CHANCE)

Está claro que Belén Écija ha sacado el talento y la profesionalidad de su madre como actriz. La joven está viviendo uno de los momentos más felices de su vida y ahora tiene una resaca muy dulce después de haber compartido trabajo con su madre en 'Madres', una de las series que está dando mucho de qué hablar en rede sociales.

Hemos hablado con la joven y nos ha explicado cómo ha sido trabajar con su madre Belén Rueda en 'Madres': "Eso es un minuto en tele pero es más tiempo en la realidad, muy guay, muy bonito, no había hecho nada con ella, en publicidad sí, es raro, además hicieron la bromita que no podemos hacer spoiler de madre e hija que no hay manera de que nos separen. Es guay, es bonito trabajar con una madre, salen cosas distintas".

Sobre si en el futuro querrían trabajar juntas de nuevo, comenta: "Me encantaría. Sería un placer, creo que ahora tengo que hacer mi camino, ella lleva otro camino mucho más acelerado y en el futuro, cuando las dos tengamos la misma fuerza trabajaremos juntas".

Cuando le preguntan si tiene tiempo para su pareja, revela: "Sí, le doy la turra con todo, pero ahí está con su trabajo, son muchas horas y cuando llegamos a casa compartimos".

En cuanto a los proyectos que tiene en mente a pesar de su juventud, revela: "Siempre actriz, pero me encantaría llegar a hacer cosas mías, es muy ambicioso, hay un trabajo detrás. He estudiado comunicación audiovisual, quiero meterme en el tema de escribir guiones, compaginarlo con proyectos, es guay para un actor".