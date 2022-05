Belén Écija nos desvela sus próximos proyectos laborales

MADRID, 15 (CHANCE)

La última vez que hablamos con Belén Écija nos aseguraba que estaba viviendo uno de sus mejores momentos profesionales al estar en la misma serie que su madre, 'Madres' y seguir aprendiendo de ella. Además, nos desvelaba que la relación que hay entre ellas es más de amistad que de 'madre e hija' y lo cierto es que la joven está evolucionando a pasos agigantados.

Ahora, Belén Écija ha hablado con nosotros y nos ha revelado que va a dar un paso más en la relación con su chico y se van a vivir juntos: "muy bien, muy contentos, nos vamos a vivir juntos así que muy bien". Aunque están muy felices, no tienen intención de dar un paso más: "no es necesario boda e hijos tampoco. Creo que estamos bien así, te diré que todo va fenomenal o no, pero ya está. Eso es en realidad lo que haces cuando no te permiten vivir juntos, te casas, pero si tienes la libertad de vivir juntos, ya está".

En cuanto a cómo se encuentra su madre también a nivel personal, confiesa: "feliz" y es que no puede ser de otra manera, ya que Belén Rueda es uno de los rostros más conocidos a nivel nacional por sus trabajos en el mundo de la interpretación.

Sobre sus proyectos profesionales más cercanos, Belén nos ha explicado que está: "muy bien" porque "ahora estamos con cosas de promoción de madres y ahora me iré a hacer promoción fuera de España. Ha sido una suerte que me lleven, ya lo veréis pronto". Y en cuanto a cómo están llevando en casa su trabajo, nos comenta: "estamos súper contentos, la verdad, con muchas ganas de seguir, a ver si madres va para adelante y luego hay alguna cosa que es para el año que viene".