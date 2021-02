Belén Esteban ajena a los rumores que afirman que dejará 'Sálvame Diario'

MADRID, 20 (CHANCE)

Belén Esteban está pasando por un momento incierto en su vida y es que tras la discusión que tuvo con Jorge Javier Vázquez hace días en el plató de 'Sálvame Diario', la colaboradora no ha vuelto a estar bajo los focos de iluminación... Muchos aseguran que la princesa del pueblo no volverá a su programa, ya que cuando tuvo la bestial discusión con el presentador hace meses, aseguró a su vuelta que se había planteado dejar el programa porque se había sentado humillada.

En esta ocasión no sabemos cómo se siente la colaboradora porque no ha vuelto a hablar públicamente tras el rifirrafe que tuvo con su compañero y hasta ahora amigo. Lo que sí que sabemos es que Belén lleva haciendo vida normal desde entonces, es decir, que no está en casa lamentándose por la disputa que la hizo salir de su programa para no volver.

El vídeo del día Feijóo apuesta por unir “lo que estaba unido” sobre PP y Cs

En esta ocasión, ajena a los rumores que aseguran que no volverá a 'Sálvame Diario', la princesa del pueblo ha dejado su corona en casa para hacer recados como todo mortal. En la mañana de este sábado hemos visto a la colaboradora acudir a la panadería de barrio para comprar el pan.

Como decimos, la Esteban gusta porque es natural, ella misma lo ha dicho en muchas ocasiones, su vida es de lo más normal de lo que todos los espectadores se pueden imaginar. Que lleve más de 20 años trabajando en televisión no le ha hecho crecerse, sino seguir con la vida humilde que siempre ha llevado y prueba de ello son estas imágenes: