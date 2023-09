Belén Esteban se alegra de los compañeros que han seguido trabajando tras el fin de 'Sálvame'

MADRID, 27 (CHANCE)

Coincidiendo con el inicio de la temporada de otoño, el Museo Chicote -la coctelería más emblemática de todo Madrid- está celebrando este miércoles 27 de septiembre la IX Edición Premios Chicote y como no podía ser de otra manera, multitud de rostro conocidos han acudido a este eventazo.

Entre ellos, hemos podido hablar con Belén Esteban, que posaba en el photocall luciendo tacones, reflejando así que está mucho más recuperada de la fractura que de tibia y peroné que tuvo hace meses: "Estoy mucho mejor, gracias a Dios".

En cuanto a qué significa 'Museo Chicote' para ella, lugar al que acude tanto para reunirse con amigos y celebrar la vida, confiesa que "este es mi sitio de ocio, para mí" ya que "yo aquí me lo he pasado muy bien y me lo seguiré pasando".

Una de las premiadas esta noche es Susana Griso y Belén nos comentaba que por supuesto va a saludarla y... ¡hasta hacerse una fotografía con ella!: "Hombre, cómo no vamos a hablar con ella, por favor, yo la voy a saludar y me voy a hacer una foto".

Sobre la nueva faceta profesional de Gema López en 'Espejo Público', la de Paracuellos dejaba claro que "Gema es mi amiga, ayer hablé con ella, me alegro mucho tanto por Gema", pero también por otros compañeros como "Laura Fa, Pilar Vidal, Caparrós y por mi Alberto también".

Tras el fin de 'Sálvame' el pasado mes de junio, la colaboradora confiesa que "esto son etapas, ha acabado una etapa" y desvela que tiene nuevos proyectos que anunciará próximamente: "Pero, la gente 'ay, que pena, que ya no estáis'... bueno, todo tiene y hay nuevos proyectos, yo estoy ilusionada y feliz".

Por último, la Esteban ha querido dejar claro que no se pierde ni una noche a Jorge Javier Vázquez en 'Cuentos Chinos': "Yo lo veo" y ha evitado hablar de las palabras que el presentador le dedicó a Kiko Hernández tras su boda con Fran Antón: "ahí no me meto, ya he aprendido mucho en 'Sálvame'".