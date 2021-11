Belén Esteban, así ha celebrado su 48 cumpleaños

MADRID, 10 (CHANCE)

Este martes, 9 de noviembre, Belén Esteban ha cumplido 48 años. En uno de los mejores momentos de su vida a todos los niveles, y después de un año marcado por la pandemia del Covid, la colaboradora ha decidido tirar la casa por la ventana y celebrar como se merece su cumpleaños; con un fiestón en su discoteca preferida, Kapital, y rodeada de sus amigos y familiares más cercanos. Sin embargo, y para poder disfrutar de la noche 'sin remordimientos' ya que el fin de semana podemos dormir hasta más tarde, 'la princesa del pueblo' ha retrasado el evento hasta el viernes, cuando seremos testigos de la celebración, en la que no faltaran risas, bailes y una gran tarta para que la de San Blas sople las velas.

Pero aunque la fiesta no sea hasta dentro de unos días, Belén ha vivido un cumpleaños de lo más especial haciendo lo que más le gusta, trabajar. Así, después de pasar la mañana con su marido Miguel Marcos - que rompió con su habitual discreción para felicitar al amor de su vida en Instagram con una imagen inédita del día de su boda - la colaboradora cumplió con sus obligaciones laborales en un día tan especial para ella. ¡Y menuda felicitación recibió de 'Sálvame'!

Y es que demostrando una vez más el sentido del humor que les caracteriza, en el programa han celebrado su cumpleaños dándole una sorpresa... que más bien se trataba de una broma. Una mujer llamada África le mandaba un mensaje especialmente emotivo para felicitarla, recordando los momentos que habían vivido juntas. Alucinada porque no tenía ni idea de quien era Belén no podía disimular su nerviosismo con una cara que lo decía todo. Una cara que se convertía en un poema cuando la susodicha entraba en el plató con una tarta, dejando a la colaboradora completamente alucinada.

"¿Quién es? ¡No la conozco!" gritaba la Esteban, sin dar crédito al surrealista momento que estaba viviendo el día de su cumpleaños. Finalmente, y después de sus quejas porque "a esta señora no la he visto nunca y no me hace gracia", se descubría que todo era una broma del programa para felicitarla en un día tan especial.

Recuperada del susto, y de lo más sonriente, Belén salía de Mediaset y, confirmando que será el viernes cuando lo celebre en Kapital con todos sus amigos, nos ha contado cómo se encuentra recién cumplidos los 48: "Gracias a Dios estoy bien". "Solo pido seguir como estamos y no pedir más de lo que tenemos tampoco", ha confesado.

Eso sí, muy discreta, la colaboradora ha preferido no contarnos qué le ha regalado Miguel en un día tan esoecial: "Lo que quería me lo han echado, estoy muy contenta, pero no lo voy a decir", ha afirmado en las imágenes que os ofrecemos a continuación.