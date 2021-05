Belén Esteban y la broma a su marido Miguel con preservativos de sabores de por medio

MADRID, 20 (CHANCE)

Haciendo gala de su sentido del humor, Belén Esteban se ha confabulado con el programa de radio 'Anda ya' de los 40 Principales para gastar una broma a su marido, Miguel Marcos, que el de Paracuellos tardará en olvidar. Y es que ni corta ni perezosa la 'Princesa del pueblo' llamaba por teléfono a su amor para contarle, ilusionada, que le habían propuesto un sorprendente negocio: lanzar preservativos sabor calabaza, pimiento o calabacín viendo el gran éxito que ha cosechado con su propia marca de alimentación, 'Los sabores de la Esteban'.

Algo que Miguel, alucinado y creyéndose por completo la propuesta, no veía muy claro, aconsejado a una pletórica Belén que se lo pensase, que él no lo veía mucho y que creía que, por el momento, lo mejor era ceñirse al sector gastronómico. Continuando con la broma y aguantando el tipo sin reírse, la colaboradora de 'Sálvame' le pedía incluso a su amor que posase con ella en la campaña publicitaria, ya que siendo preservativos de 'Los sabores de la Esteban' no iba a posar con un hombre que no fuese su marido. Un momentazo hilarante en el que el técnico de ambulancias, que siempre ha permanecido en un discreto segundo plano y al que no le gusta nada la fama, no sabía donde meterse, intentando convencer a su mujer de que quizás no era una buena idea lanzarse a la conquista del mercado de los profilácticos.

Finalmente tanto Belén como el locutor de 'Anda ya' desvelaban a Miguel que se trataba de una broma que, visiblemente aliviado, éste aceptaba con deportividad acordándose de toda su familia...

La colaboradora ha querido aclarar ante nuestras cámaras que no está pensando en lanzar preservativos de sabor a hortalizas y verduras y, de lo más sonriente y acompañada por María Patiño, ha asegurado que "fue solo una broma que le gasté a mi marido y ya está. No me vería con eso"