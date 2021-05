Belén Esteban confirma que Jesús Janeiro ha visto a sus dos hijas

MADRID, 5 (CHANCE)

Mucho se ha hablado estos días de Jesulín de Ubrique y de su relación con Julia Janeiro y es que desde que la joven cumpliese la mayoría de edad parece que no había visto a sus padres, pero ¡atención! porque no es cierto. El primer viernes que estuvo en la capital el torero grabando el próximo programa de televisión en el que va a colaborar se fue al sur sin ver a Julia y esto desataba todas las alarmas.

Sin embargo, hoy Belén Esteban ha confesado que la última vez que Jesulín de Ubrique estuvo en la capital vio a sus dos hijas, es decir, a la suya y a Julia Janeiro, lo que ha dejado sin habla a todos sus compañeros, pero algo que es normal y natural. La colaboradora de televisión ha confirmado, pero no ha dado detalles: "Si las ha visto, pero no me preguntéis porque no voy a decir nada más".

A pesar de las insistencia de alguno de sus compañeros, la Esteban ha querido ser justa y reconocer públicamente que su expareja ha visto a su hija y a Julia, reconociendo que callarse sería ser muy mala persona. Lo que sí que ha dejado claro es que no va a contar ningún tipo de detalle, pero ya que le han preguntado, ha tenido que ser sincera y decir la verdad.