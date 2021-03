Belén Esteban contesta, cansada de los rumores de 'guerra', a Rosa Benito

MADRID, 3 (CHANCE)

La guerra entre Rosa Benito y Belén Esteban sigue dando de qué hablar y en esta ocasión ha sido la de Paracuellos del Jarama la que le ha lanzado unas palabras a la que fuera su amiga íntima... Lo cierto es que a todo el mundo le da bastante pena que entre las dos no haya relación, ya que tenían muy buen trato, pero parece que ninguno está por la labor.

"Yo no tengo guerras con nadie, Rosa dijo una cosa y yo la contesté" empezaba diciendo Belén Esteban y continuaba aclarando que hablaba de ello porque su programa se lo ponía, no porque ella quiera hablar de su distanciamiento con Rosa: "Este tema me lo pone el programa, quiero hacer una pregunta a mi director: ¿Habéis encontrado alguna portada de revista en la que yo hablo de Rosa Benito? Negativo, en mi vida".

"La última vez que Rosa Benito trabajó aquí en el debate, cómo fue el encuentro" le preguntaba la Esteban a su compañera María Patiño, la cual aseguraba que: "El encuentro de una persona muy cariñosa contigo, te enseñó las fotos de tus nietos"... Algo que la Benito no ha querido decir públicamente y no sabemos por qué.

Las declaraciones de la Esteban no se han quedado ahí y ha desvelado un encuentro que tuvo con Rosa Benito cuando, por casualidad, se vieron en Torrejón de Ardoz: "¿Te acuerdas cuando nos vimos en Torrejón? Yo iba con mi marido Miguel porque fuimos a ver a la abuela de mi marido, ¿por qué no cuentas lo que hiciste cuando nos vistes? Nos abrazamos, te emocionaste, al igual que yo... No voy a hablar porque sabes cuál ha sido el motivo de que no nos hablemos. El día que tu hija demandó a esta productora y a David Valldeperas, yo me puse del lado de ellos, pero no vuelvas a decir que yo he hablado de ti porque no es verdad".