Belén Esteban da comienzo al encendido de la Navidad en 'Secret Story'

MADRID, 9 (CHANCE)

Belén Esteban ha aparecido en 'Secret Story' para dar comienzo la Navidad en la casa más famosa de la televisión y ha encendido todo el reality, pero las luces no es lo que más ha llamado la atención, sino el vestidazo que se ha puesto la Esteban para impresionar a todos los espectadores del reality.

La colaboradora de televisión se ha convertido en la Mariah Carey de Telecinco y ha aparecido con un vestido rojo largo con abertura en el lateral y un mini abrigo de pelo blanco, imitando a la conocidísima cantante y animando a todos los concursantes a que sigan comportándose como lo están haciendo.

Jorge Javier Vázquez le ha preguntado a la Esteban si volvería a concursar en un reality así -recordando su paso por 'GH VIP'- y ella lo tiene claro: "Te voy a sorprender, sí volvería a entrar, por qué no". Una respuesta que ha descolocado al presentador y que ha apuntado: "La dirección del programa se ha quedado con la respuesta".

El amigo y compañero de Belén ha seguido con sus preguntas picantes y en esta ocasión le ha dado a elegir entre polvorón y turrón, a lo que nuestra Mariah Carey ha respondido que: "Soy más de polvorón porque así se me llena la boca y no puedo hablar mucho".

Y cómo no, también le ha sacado de manera indirecta el embarazo de María José Campanario, a lo que Belén Esteban -que ya lo ha dicho hasta la saciedad- ha respondido de nuevo: "Les vuelvo a dar la enhorabuena, es que ya no sé ni qué decir". Eso sí, volviendo a la época navideña, la de Paracuellos ha confesado que lo único que pide es: "Sobre todo tranquilidad y estabilidad, que esté toda la familia bien, lo típico... lo de siempre. No soy una persona de pedir mucho".

Belén Esteban ha marcado su discurso navideño con su confesión y es que este año no va a cocinar pescado para su madre, solamente habrá chuletillas o cordero: "Este año le voy a decir que merluza no porque siempre come merluza, a toda la gente mayor le gusta el pescado".