Belén Esteban defiende públicamente a las Campos y reprocha a Kiko Hernández su actitud

MADRID, 18 (CHANCE)

Jorge Javier Vázquez regresaba a pantalla el pasado martes desde el plató de 'Sálvame Diario' y zanjaba de un plumado todas las especulaciones que estaba habiendo por redes sociales y en diferentes medios de comunicación sobre un posible despido. El presentador desvelaba que había estado de vacaciones después de la promoción de su último libro y bromeaba con el bronceado que ha cogido en pleno mes de enero.

Esta tarde, Belén Esteban, que no estaba convocada hoy para el programa, ha ido a encontrarse con Alonso Caparrós aprovechando que habían enviado al colaborador a casa de Gustavo, persona de confianza de María Teresa Campos, para entrar en directo. Delante de toda españa, la de Paracuellos quería defender públicamente a las Campos, pero antes, ha saludado a Jorge Javier.

Protagonizando un momento histórico como solo ellos saben hacer, Jorge le ha reprochado en directo que la colaboradora no le enviara ningún mensaje cuando se especulaba sobre un posible despido: "Toda España pendiente de mi despido y no me has enviado ni un mensaje" y ella le ha contestado: "¿Sabes por qué no te he enviado ningún mensaje? yo sabía que era mentira".

No contento con eso, el presentador le ha explicado "pero Belén necesitaba un mensaje de apoyo" y la colaboradora ha zanjado la 'discusión' asegurando que no se ha preocupado porque sabía que era mentira: "yo sí sé que es verdad lo que están diciendo, sabes que me falta tiempo para llamarte, yo quería que disfrutaras de tus vacaciones".

Belén ha querido entrar en directo para defender a las Campos y ella sí que le ha reprochado, seriamente, a Kiko Hernández que haya sacado a la luz el tema de Gustavo siendo conocedor del delicado momento en el que se encuentra María Teresa. Su defensa ha abierto un nuevo melón: ¿también han criticado a la Esteban en esas reuniones en las que Gustavo desvelaba información del clan?