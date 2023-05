Belén Esteban desvela en qué punto se encuentra su guerra con Toño Sanchís

MADRID, 26 (CHANCE)

Belén Esteban está disfrutando de un día de lo más maravilloso ya que ha presentado en el centro de Madrid, en compañía de sus amigos, la nueva propuesta para este verano de 'Sabores de la Esteban'. Muy feliz de que su negocio siga funcionando, la colaboradora de televisión nos ha hablado de todos los temas de actualidad referentes a su vida.

Hace unos días saltaban todas las alarmas en Telecinco al saber que Toño Sanchís se encontraba en las instalaciones y por eso, le hemos preguntado a Belén si llegó a encontrárselo, pero parece que no: "Yo no me he encontrado con él pero estoy deseando encontrármelo, le hubiera dicho que si me había traído el talón de 36000 euros que me debe y alguna cosita más".

En cuanto a la guerra judicial que tiene abierta contra él, la Esteban nos ha confirmado que: "Estamos esperando por lo penal, como ha habido el Covid y va todo tan lento y nos ha tocado un juzgado muy lento, pues esperando, que no me ha pagado ni las costas, me debe 376000 euros y los quiero porque encima se llevaba lo que no era suyo y se ha llevado más y no lo he podido demostrar".

Por otro lado, Belén nos ha desvelado que hace unos día sufrió de nuevo una caída: "sigo en recuperación pero estoy mucho mejor. Lo que pasa que hace 10 días me volví a caer. Me mandó el médico que anduviera una hora para reforzar el hueso y tropecé y me volví a caer, me astillé una costilla y la rodilla pero en la pierna buena, parece que Dios me cogió la mala. Un cuadro, lo mío es un cuadro".

Belén ha aprovechado para reflejar ante cámaras toda la atención que su marido ha tenido con ella cuando estaba en plena recuperación: "Mi casa tiene escaleras y para dormir, yo dormía en el sillón, que me tiré 58 días, y él en la cama, el móvil yo lo tenía al lado porque le llamaba y él bajaba y nunca se quejó. Nunca. Mi marido los días que estuve en el hospital estuvo día y noche conmigo. Hizo cambio con sus compañeros para cuidarme" y asegura comenta entre bromas que su marido "tiene 36 años y yo 49, me tiene encantada".

Belén no asistirá a la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo porque "me voy con mis amigas de viaje, me voy a ver a Manuel Carrasco. Se lo prometí a mis amigas y no las puedo dejar tiradas". A pesar de eso, a Belén "ya he hablado con él" y le ha explicado su situación.

De boda en boda, Belén juega al despiste al preguntarle si asistirá a la boda de Rosalía: "Aaahh". Todavía es una incógnita saber si la de Paracuellos asistirá a este enlace internacional, pero todo apunta a que sí debido a la relación tan estrecha que tiene con la cantante.