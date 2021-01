Belén Esteban se desvincula del machaque mediático a Isabel Pantoja y se enfrenta a todos los colaboradores

MADRID, 31 (CHANCE)

El vídeo del día La economía española sufre caída histórica del 11% en

2020.

Belén Esteban se ha enfrentado en directo contra Kiko Rivera y todos los colaboradores que estaban en el plató del Deluxe porque no entiende que el dj esté hablando tanto en televisión y sobre todo, aspectos tan privados como los que está desvelando. La princesa del pueblo está de acuerdo en el pufo económico que le ha originado la cantante, pero ha aconsejado al marido de Irene Rosales que no hable en esas formas de la mujer que le ha dado la vida.

La colaboradora le ha preguntado a Kiko Rivera sobre las cosas buenas que ha hecho su madre por él y este le ha respondido: "Ha hecho muchas cosas mal, sigue haciéndolas, pero yo creo que lo mejor que ha hecho mi madre por mi en la vida es hablarme bien de mi padre, es lo único que puedo hacer. Ha ido muy pocas veces a por mí al colegio, no ha estado en los momentos malos de mi vida, no ha estado preocupada por mis notas, me ha sacado en todas las revistas del mundo, no iba a verme al internado".

Todo el plató se quedaba boquiabierto porque son muy pocas cosas las que ha destacado como buenas, pero la cosa no ha terminado ahí. El dj, al ver que Belén Esteban defendía tanto a su madre le ha explicado: "Tú has luchado aquí por lo tuyo y por tus hijas, por todo lo que te hizo el señor Toño Sanchís, esto es lo mismo Belén".

La princesa del pueblo se ha enfrentado con Kiko Matamoros y, prácticamente, con todo el plató porque aseguraba que no debía hablar así de su madre públicamente y Kiko Rivera le ha terminado diciendo: "Belén, si quieres tanto a mi madre, llévatela 15 días a tú casa". Una discusión que ha sido bastante acalorada y que ha terminado por el enfado de la de San Blás asegurando que no hablaría más en toda la noche.