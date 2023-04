Belén Esteban se enfrenta a Kiko Matamoros tras defender al Rey emérito

MADRID, 19 (CHANCE)

"Ayer ha saltado una noticia y es que el amigo del rey que financiaba las tarjetas black, esas que utilizó el rey y su familia, ha comprado el Hotel Villa Magna" comenzaba diciendo Kiko Matamoros esta tarde en el plató de 'Sálvame Diario' cuando el programa trataba la vuelta del Rey Juan Carlos I a España este miércoles. Una información que ha hecho explotar a Belén Esteban porque asegura que no es cierta... pero el conflicto ha tenido su origen en esa afirmación.

Belén aseguraba al principio de este espacio que estaba encantada con que el emérito estuviese en suelo español y dejaba claro que tenía que venir más a su país. Una opinión que, como ya conocemos, no es compartida por la mayoría de colaboradores. Matamoros ha sido el encargado en explicar que Don Juan Carlos ya no tendría problema en venir a Madrid, si así quisiese, porque el que fuera su testaferro compró el hotel Villa Magna.

Una información que enseguida ha negado la Esteban: "es que no es verdad" y ha dejado a entrever que tiene mucho vínculo con los dueños del hotel: "tu relación con el hotel Villa Magna no sé cuál es, pero yo sé la mía"... pero ese no era el tema por el que luego se han enzarzado los dos compañeros. Belén, muy enfadada ha recalcado: "Aquí hablamos de que el rey ha robado, pero mucha gente que está aquí debe mucho dinero a Hacienda y no pasa nada, ¡venga ya!".

Sin embargo, este comentario no le ha gustado nada a Matamoros, que le ha echado en cara la deuda que tuvo con Hacienda. Belén, sin pelos en la lengua, ha dejado claro que: "lo pagué, paga tú el millón que debes" y él ha respondido: "lo estoy pagando", pero Belén ya estaba fuera de sí: "paga que tú le echas la culpa a Makoke".