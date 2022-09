Belén Esteban entra en directo en 'Sálvame' y se enfrenta a Kiko Matamoros tras su entrevista sobre ella

MADRID, 28 (CHANCE)

Esta mañana nos hemos despertado con una exclusiva de Kiko Matamoros en la revista Lecturas con un titular de lo más llamativo: "Belén Esteban ya no interesa". Desde que ha salido la publicación este miércoles sabíamos que esto iba a traer cola porque la colaboradora es de lo más guerrillera... y lo cierto es que esta tarde en 'Sálvame Diario' ha ocurrido lo que sabíamos que pasaría.

Tras estar tratando la entrevista de Kiko, Belén llamaba a Jorge Javier Vázquez para contarle cómo estaba tras la exclusiva de su compañero: "Me enteré ayer por la noche, quiero decir una cosa y quiero que quede muy claro. Yo en mi vida he luchado por ver qué compañero hace más audiencia, somos un equipo que se llama 'Sálvame'".

La colaboradora aseguraba que le "ha dolido mucho el titular de Kiko Matamoros" porque no entiende como "con la novia tan guapa que tiene, con los problemas que tiene con su exmujer" tenga que hablar de ella. De hecho, le enviaba un mensaje muy directo: "Si te vas a África con tu novia, habla del viaje".

Belén no entiende cómo con la relación tan buena que tiene con él haya hablado así de ella: "Ayer me estaba comiendo un bocadillo de salchichón y me lo sujetaba, me decía 'tranquila'... creo que no me merezco ese titular" y ha dejado claro que: "si estuviera acabada mis jefes no quisieran que yo fuese tres horas. Me siento una privilegiada en el trabajo que tengo, me parece penoso que Kiko tenga que decir eso. En mi vida he hecho yo una exclusiva hablando de Kiko Matamoros".

La colaboradora ha asegurado que le duele este tema porque "en el fondo creía que Kiko me tenía algo de cariño" y ahora está segura de que "no me lo tiene" porque "a una persona a la que le tienes cariño no le haces eso". Kiko, desmentía las palabras de Belén y aseguraba que: "Tenemos una relación que no tiene nada que ver con la que teníamos, la he llegado a entender en muchos momentos de su vida".

"Le tengo mucho cariño" confesaba Belén y Kiko añadía: "y yo a ti Belén", a lo que su compañera no se quedaba callada y le decía: "pues me has hecho mucho daño, me rompiste el corazón". El novio de Marta López dejaba claro que hizo hacia varias semanas la entrevista y cuando supo el titular, ni se acordaba que había dicho eso, por lo que él también se ha sorprendido: "Cuando yo vi el titular me sorprendí, escribí al director para preguntarle si había dicho yo eso. Yo lo digo es que interesas menos porque has apartado ciertos aspectos y la audiencia lo nota, pero lo aplaudo porque te veo más tranquila y feliz, eso es lo que digo".