Belén Esteban explota contra Jesulín de Ubrique por hablar de su hija

MADRID, 1 (CHANCE)

Belén Esteban ha regresado a 'Sálvame' tras sus vacaciones y lo ha hecho de lo más enfadada por la última entrevista que Jesulín de Ubrique ha hecho en TVE en la que habla sobre sus hijos. Cansada de que el diestro hable de su hija Andrea sin conocerla, la de Paracuellos saca las garras para defender a la persona más importante en su vida."¡Qué poca vergüenza tiene! Será padre para dos hijos pero a una no la conoce y nunca la ha llevado al colegio" reclama la colaboradora en directo visiblemente enfadada. Dejando claro que ella tiene completamente superada esta complicada situación con el padre de su hija, añade: "A mí no me hace daño, hacen daño a otra persona. La otra persona no se calla. Así que no tense la cuerda. No es una niña, es una mujer".A sabiendas de que su hija ha decidido disfrutar de su adolescencia completamente ajena al foco mediático que rodea a sus padres, Belén asegura: "Mi hija no se va a manifestar nunca en televisión porque lo ha elegido ella. Solo sabemos las cosas él, su mujer porque está al lado, mi hija, Miguel y yo". Siempre respetando la decisión que tomó su hija al cumplir los 18 años, Belén reclama que su padre también la respete: "Con sus otros hijos será el mejor padre del mundo pero que no meta* es muy listo. Yo no hablo y cuando la tiene que tirar la tira".Ante los constantes rumores de una posible participación de Jesulín de Ubrique en 'Supervivientes', la colaboradora de 'Sálvame' se muestra muy clara al respecto: "Estoy cansada de leer que Jesulín de Ubrique va a 'Supervivientes' pero la cadena no tiene dinero para pagarle, 'Supervivientes' tiene audiencia vaya o no vaya".

BELÉN ESTEBAN SOBRE LA OPERACIÓN DE CARMEN BAZÁN

A pesar de la repercusión que ha tenido en los medios, Belén Esteban asegura durante el programa que no tenía ninguna constancia de que hubieran operado a Carmen Bazán. Siempre muy preocupada por su hija, explica que Andrea tampoco sabía nada: "También le tendré que decir que han operado a su abuela, como la muerte de su abuelo y ella llama seguro".