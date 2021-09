Belén Esteban ignora las insinuaciones de Kiko Jiménez y Sofía Suescun sobre su matrimonio con Miguel

MADRID, 15 (CHANCE)

Belén Esteban se ha convertido en el nuevo objetivo de Kiko Jiménez y Sofía Suescun que, "olvidando" momentáneamente a Gloria Camila y a Rocío Flores saltan este miércoles a la portada de la revista 'Lecturas' para cuestionar el matrimonio de la 'Princesa del pueblo' y Miguel Marcos.

Avisando que saben "muchas cosas" de la colaboradora y su marido porque Kiko vivía enfrente del hospital donde trabaja el conductor de ambulancias y advirtiendo que "cuando lo dejen arderá el mundo", la polémica pareja deja caer que Miguel podría haber sido infiel a Belén con una chica que le visitaba asiduamente en su puesto de trabajo.

Unas declaraciones con las que tiran la piedra y esconden la mano, evitando contar a qué se refieren exactamente cuando aseguran que temen el día que la de San Blas ya no esté con su marido y a las que Belén prefiere hacer caso omiso.

"No tengo ni idea y no voy a decir nada" ha afirmado ante nuestros micrófonos la ex de Jesulín de Ubrique, sonriente y sin rastro de preocupación por las insinuaciones de Kiko y Sofía Suescun, que además la han llamado "buitre carroñero" y manteniendo que "goza cuando puede causar daño a un compañero".

Haciendo suyo el dicho de "no hay mayor desprecio que no hacer aprecio" Belén ignora las advertencias de la polémica pareja, a la que imaginamos que esta tarde responderá largo y tendido en 'Sálvame', donde ha comenzado el curso protagonizando una nueva e inesperada polémica. ¡Su reacción, en el siguiente vídeo!

.