Belén Esteban, indignada, amenaza con demandar a María José Campanario

MADRID, 8 (CHANCE)

Belén Esteban ha vuelto a hablar. Después de mostrar en "Sábado Deluxe" su enfado con María José Campanario - y, como no, con Jesús Janeiro - por la carta escrita por la odontóloga en la que habla no sólo de ella sino también de su marido, Miguel Marcos, en términos despectivos, la de Castellón se reafirmó en sus palabras, asegurando que no se arrepentía y avisando a la de San Blas que no la amenazase porque podría contar un episodio desconocido de su vida que a todos nos cambiaría la percepción que tenemos de la "princesa del pueblo".

Una advertencia que ha hecho que Belén estallase en "Domingo Deluxe" contra Campanario. Después de que la castellonense dejase caer que podría contar algo que pasó entre la colaboradora y un antiguo amigo - David Camacho - la madrileña ha dejado claro que no le dan ningún miedo sus amenazas. "Si queréis sacar mierda mía de hace 21 años... ¡Sacadla! No voy a entrar. Como yo oiga lo que queréis contar demando a todos, personas, productoras y cadenas. Si tenéis lo que tenéis que tener, hacerdlo", ha asegurado bastante alterada.

El vídeo del día Fiscalía afirma que Cifuentes

“no se manchó las manos” en el ‘caso Máster’

Además, y como no hay mejor defensa que un buen ataque, Belén ha confesado que tiene información comprometida sobre Jesús y María José y ha advertido que como siga esta guerra, contará todo lo que sabe: "Estoy muy tranquila. Yo he hablado mucho de María José y ella ha hablado mucho de mi. Dijo que tenía tres hijos. Esta señora quiere hacer un juego sucio, quiere dar a entender algo muy sucio. Que hable, me llevo por delante...".

"Lo que es una vergüenza es que el que está al lado lo consienta", ha asegurado, antes de aclarar que "Jesús no me ha contestado. Nosotros no tenemos relación ninguna. Yo me ocupo de la educación de mi hija. Yo no he empezado esta guerra". "El padre de mi hija se llama Jesús Janeiro Bazán. Ella decía que tenía tres hijos y la pongo el esquema. Jesús tiene tres hijos, la Jose dos y yo una", ha afirmado muy molesta mirando directamente a cámara.

Enseñando a María Patiño la información comprometida sobre Campanario y Jesulín que posee en su móvil - y que ha llegado a emocionar a la presentadora, que no entiende como ha podido aguantar todo esto - Belén ha aclarado que si sigue callada es por su hija Andrea: "Lo hago por ella. Todos lo sabían y nadie lo defiende. Esto es una vergüenza. Merece la pena, orgullo y amor".

Por último, y después de asegurar que "Campanario está obsesionada conmigo" y aconsejarle que "si tiene un trauma vaya al psicólogo", Belén ha terminado lanzando una advertencia a la mujer de Jesulín: "Tú mueres cariño, pero yo mato". ¿Cuál será la respuesta de María José, que ha confesado que no está dispuesta a callarse más? ¡Pronto lo descubriremos!