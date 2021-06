Belén Esteban y Kiko Matamoros se enfrentan en directo

MADRID, 2 (CHANCE)

Desde hace unos años Kiko Matamoros y Belén Esteban gozan de una buena relación. Después de años enfrentados en los platós de televisión, sobre todo después del paso de la de Paracuellos por 'Gran Hermano VIP', los dos compañeros enterraron el hacha de guerra y supieron superar sus diferencias. Eso sí, de vez en cuando, el novio de Marta López bromea con su compañera para hacerle rabiar y sacarle de quicio.

Algo parecido es lo que ha pasado hoy, Kiko Matamoros tenía la tarde graciosa y ha decidido ser el director desde el plató del programa y por ello, no ha tenido inconveniente de mandar callar a varios compañeros... entre ellos las Mellis, las que han sufrido en sus propias carnes como su amigo les vacilaba mandándoles callar.

Belén Esteban también ha sido una víctima de las bromas de Kiko Matamoros y cuando menos nos lo esperábamos, la Princesa del Pueblo ha explotado: "A mi no me mandes callar ¡eh! eso en tu casa, a mí no me vuelvas a mandar callar, que ya estoy harta. No, no me callo, ¿vale?".

La colaboradora ha interrumpido al doctor Jesús Sánchez Martos que estaba intentando explicar el cambio físico de los concursantes de 'Supervivientes' por este motivo y ha tenido que soportar como Kiko se reía cuando a ella... la verdad, no le hacía ninguna gracia.